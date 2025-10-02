Vụ 75 học sinh không đến lớp: Tạm đình chỉ Phó Hiệu trưởng nhà trường

Sáng 2/10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng, phụ trách bán trú Trường phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Theo vị lãnh đạo, lý do tạm đình chỉ công tác bà H. là vì có những vấn đề tạo bức xúc trong dư luận, đặc biệt là với phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

"Nhằm ổn định tình hình trước mắt, để học sinh đến trường, chính quyền tạm đình chỉ công tác cô giáo Phó Hiệu trưởng, phụ trách bán trú. Về các vấn đề liên quan khác, chúng tôi phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng mới có căn cứ xử lý", vị lãnh đạo xã Kim Ngân nói.

Quyết định của UBND xã Kim Ngân đã được chuyển đến Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy để thông báo trước toàn thể phụ huynh.

Sáng 2/10, phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã đưa toàn bộ học sinh trở lại trường, ổn định học tập.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng tại trường.

Chính quyền xã Kim Thủy phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện. Trong số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Học sinh bán trú Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã trở lại lớp (Ảnh: Hồ Song).

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao thông tin cô giáo Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy, đã ngăn cản việc đưa học sinh đi viện khi các em có triệu chứng bất thường. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.

Sau vụ ngộ độc, phụ huynh 75 học sinh bán trú của Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy không đưa con đến lớp. Các học sinh này đến từ các bản xa, ăn ở bán trú tại trường thứ 2-6 hằng tuần.

Các phụ huynh cho rằng họ không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường nên quyết định cho con nghỉ ở nhà. Nhiều người còn khẳng định đã hoàn toàn mất niềm tin vào Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là cô Phó Hiệu trưởng, phụ trách bán trú.

Tiến sĩ Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Tại cuộc họp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, chính quyền xã Kim Thủy và Ban giám hiệu Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy, các phụ huynh yêu cầu nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng và kiên quyết đề nghị đình chỉ công tác đối với cô giáo Đ.T.H.H.

TS. Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, đề nghị Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy rà soát lại toàn bộ các khâu trong công tác bán trú, từ nhân sự, quy trình bếp ăn, nguồn nguyên liệu đến khâu chế biến…

Cá nhân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã trao 20 triệu đồng để hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học Kim Thủy.