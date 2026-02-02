Thủ khoa đánh giá tư duy đợt 1 ĐH Bách khoa đến từ Hưng Yên, đạt 96,10 điểm

Dự kiến sáng mai (3/2), Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy đợt 1, năm 2026.

Theo nhà trường, thủ khoa đợt 1 năm nay đạt 96,10 điểm, là thí sinh đến từ Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên.

Điều đặc biệt, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, một nam sinh đến từ ngôi trường này cũng đạt thủ khoa khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) với điểm tuyệt đối 30/30.

Thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: HUST).

Trước đó, ngày 24/1, gần 17.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là những thí sinh tranh suất vào đại học đầu tiên của năm 2026 bằng kỳ thi riêng.

Đợt 1 năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kíp thi vào ngày thứ 7 và sáng chủ nhật (24-25/1), tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Trong đó, cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại ĐH Bách khoa Hà Nội với 2.937 thí sinh.

Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là tại khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS. TS Vũ Duy Hải - Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH) cho biết, điểm khác biệt, trong khi một số kỳ thi khác chia đều số điểm ở các câu theo kiểu "cào bằng", ở kỳ thi đánh giá tư duy, chia đều các câu hỏi khó và dễ.

Trong đó, câu khó sẽ được chấm điểm cao và câu dễ điểm thấp. Điều này giúp đảm bảo công bằng cho các thí sinh và có tính phân loại tốt.

Sự công bằng cũng được chú trọng khi đề thi phân bố đều, không có tình trạng, đề đợt này khó/hoặc dễ hơn đề đợt kia.