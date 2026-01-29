Vụ “hô biến” thịt hết hạn, hiệu trưởng thẫn thờ: “Tôi ăn cùng học sinh”

Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM là một trong nhiều trường học ở TPHCM sử dụng suất ăn từ Công ty An Phước Thắng SG (SaGoFood) - nơi bị nghi vấn “hô biến” thịt hết hạn thành "thịt ngon", sử dụng thực phẩm theo quan điểm “không thối là được”.

Trước sự việc này và trước sự lo lắng của hàng ngàn phụ huynh, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy chia sẻ về sự việc (Ảnh: Hoài Nam).

Khi theo dõi phóng sự “Sự thật phía sau những suất cơm học đường: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!”, trong đó ghi nhận hình ảnh thịt hết hạn vẫn được sử dụng và kiểm tra bằng cách “dùng mũi ngửi” tại đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh của trường, cảm xúc của ông ra sao?

- Tôi xem đi xem lại 3-4 lần. Tôi ngồi thẫn người. Tôi tức và bức xúc lắm. Là hiệu trưởng, tôi ăn cùng các em học sinh mỗi ngày. Tôi giận lắm, mấy cái này làm bậy làm bạ cho tụi nhỏ ăn là không được.

Trường Tiểu học Tân Quy có 1.485 học sinh, trong đó 1.139 học sinh tham gia bán trú. Chi phí suất ăn tại trường là 35.000 đồng/học sinh bao gồm bữa trưa và bữa xế.

Phụ huynh họ cũng bức xúc lắm. Họ nhắn tin trong các group, nhóm chat liên tục. Một số phụ huynh đón con về nhà ăn trưa, nhiều người thông báo cho con ngừng ăn bán trú ngay sáng 28/1 sau khi họ xem được clip.

Việc quản lý bữa ăn bán trú của trường lâu nay được thực hiện như thế nào?

Trường không có bếp ăn nên chúng tôi đặt suất ăn công nghiệp. Khâu quản lý bữa ăn bán trú ở trường làm rất kỹ.

Trường thành lập tổ kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú gồm lãnh đạo nhà trường, y tế, tổ trưởng, văn thư, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Quy sử dụng bữa trưa ngày 28/1 từ nhà cung cấp SaGoFood (Ảnh: Hoài Nam).

Hằng ngày, lúc khoảng 9h30, tổ kiểm tra sẽ tiếp nhận, kiểm tra suất ăn do SaGoFood vận chuyển đến. Thực phẩm được lưu mẫu; nhân viên y tế, bảo mẫu sẽ ăn trước 30 phút trước khi cho học sinh sử dụng.

Đầu năm, phụ huynh tham gia giám sát, ghi nhận hằng ngày, sau đó do quen quy trình nên họ không tham gia thường xuyên nữa.

Tất cả các bước này được chúng tôi quay lại, ghi nhận lại đầy đủ.

Nhưng nói thật, chúng tôi cũng chỉ có thể kiểm tra bằng mắt thường như quan sát màu sắc, mùi vị, xem thức ăn có dấu hiệu ôi thiu hay không, chứ không có chuyên môn để xác định nguồn gốc hay mức độ an toàn thực phẩm.

Trường ký hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn SaGoFood từ lúc nào, thưa ông?

- Chúng tôi ký hợp đồng cung cấp suất ăn với SaGoFood từ năm học 2023-2024, tính đến nay là hai năm rưỡi. Trước đó, trường sử dụng suất ăn của nhà cung cấp khác.

Biên bản làm việc của đoàn kiểm tra Sở An toàn thực phẩm TPHCM tại công ty SaGoFood vào tháng 10/2025 (Ảnh: NTCC).

Nhà trường không tự chọn mà phụ huynh cùng tham gia lựa chọn từ nhiều nhà cung cấp. Đầu năm học, sau khi Ban đại diện thường trực của trường đi xuống cơ sở, đi khảo sát thực tế cơ sở tại các đơn vị cung cấp, xem hồ sơ năng lực, nắm bắt quy trình và bỏ phiếu để lựa chọn nhà cung cấp.

SaGoFood đầy đủ các giấy chứng nhận từ cơ quan chức năng về an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy trình kiểm tra, hồ sơ năng lực đầy đủ.

Tháng 10 vừa qua, đoàn kiểm tra Sở An toàn thực phẩm TPHCM cũng kiểm tra công ty này, công ty gửi biên bản làm việc cho trường. Cách đây khoảng nửa tháng, cơ quan công an cũng kiểm tra đột xuất, công ty đang chờ kết quả gửi cho trường để trường báo lại với phụ huynh.

Nhiều phụ huynh cho biết về việc trước đây họ từng nhiều lần ý kiến về bữa ăn bán trú của con, về nhà cung cấp nhưng không được nhà trường ghi nhận?

- Cũng có những phản hồi như vậy. Trong quá trình tổ chức bán trú cũng có những trục trặc như cơm sống, thức ăn mặn, nấu không hợp khẩu vị, học sinh ăn không được…

Trước những phản ánh, chúng tôi mời Ban đại diện phụ huynh lại để ghi nhận ý kiến, phản hồi qua nhà cung cấp để họ điều chỉnh.

Thưa ông, nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc khi sáng 28/1 đã bùng nổ thông tin nghi vấn về nhà cung cấp này “hô biến” thực phẩm hết hạn nhưng trường không thông báo dừng ngay bữa ăn bán trú mà vẫn để các em ăn bữa trưa cùng ngày?

- Sáng 28/1, chúng tôi mới nắm thông tin sự việc qua báo đài. Trường có hơn 1.100 học sinh ăn bán trú, không thể lập tức thông báo dừng ngay lập tức vì nhiều phụ huynh không kịp đưa đón con được ngay.

Phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy đến trường sau khi có thông tin nhà cung cấp suất ăn bị nghi "hô hiến" thịt hết hạn (Ảnh: Hoài Nam).

Trong khi chờ thông tin từ cơ quan điều tra và trước lo lắng của phụ huynh, chúng tôi đã ngưng ngay bữa xế cùng ngày và tạm ngưng tổ chức bán trú.

Trong thời gian này, trường nhờ phụ huynh hỗ trợ đưa đón con hoặc có thể chuẩn bị cho con mang đến trường cùng cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho con.

Hướng xử lý tiếp theo của trường là gì?

- Trường sẽ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo công ty với phụ huynh, nhà trường, đây cũng là mong muốn và yêu cầu của phụ huynh. Ngoài ra, nhà trường và phụ huynh phải bàn phương án sắp tới, tìm một nhà cung cấp làm sao phải đảm bảo an toàn tốt nhất cho học sinh.

Trân trọng cảm ơn ông!