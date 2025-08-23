Gần 1 ngày biết điểm chuẩn, thí sinh vẫn không biết đỗ hay trượt

Theo quy định, ngay khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 30/8. Tuy nhiên, nhiều tiếng qua, thí sinh không thực hiện được việc này.

Chị Nguyễn Phương Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn F5 liên tục trên hệ thống của Bộ, nhưng hệ thống báo lỗi.

Chị Mai có con gái trúng tuyển nguyện vọng 5 vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Hệ thống của trường đã xác nhận con chị trúng tuyển. Song vì số điểm xét tuyển của con chị chỉ vừa bằng điểm trúng tuyển, chị Mai lo lắng có sự cố xảy ra.

Sự hoang mang tăng lên khi chị không thể truy cập vào hệ thống của Bộ sau 20 tiếng đồng hồ, kể từ lúc biết điểm chuẩn.

Hệ thống chung không hiển thị kết quả tuyển sinh của thí sinh sau gần 1 ngày công bố điểm chuẩn (Ảnh chụp màn hình).

“Sáng nay, các phụ huynh cùng lớp con đều chia sẻ về việc không thể truy cập vào hệ thống chung, nên tôi tạm yên tâm.

Đến 15h chiều, các trường miền Bắc đã có hệ thống riêng, truy cập suôn sẻ. Nhưng hệ thống báo trường con tôi không nằm trong nhóm này. Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn không biết con mình có thực sự đỗ hay không”, chị Mai nói.

Chị Phạm Thu Hương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) may mắn hơn khi đã truy cập được vào hệ thống tra cứu miền Bắc và nhận được kết quả trúng tuyển của con tại Học viện Ngân hàng.

Chị tiếc nuối khi con không có trong danh sách trúng tuyển của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dù gia đình tự tính điểm xét tuyển của con là đạt.

“Thực lòng là vừa buồn vừa vui vừa hoang mang. Buồn vì con trượt nguyện vọng 1, vui vì con vẫn đỗ được 1 trường đại học tốt. Còn hoang mang vì không biết vì sao con trượt, và con đã đỗ bằng phương thức xét tuyển nào”, chị Thu Hương chia sẻ.

​​Chị Hương nói thêm, một số bạn lớp con chị vẫn chưa biết đã đỗ vào đâu bởi phụ huynh lẫn thí sinh đều không thể tính chính xác điểm xét tuyển của con. Nhiều trường, hệ thống cho ra kết quả khác với phụ huynh tự tính bằng chính công thức mà trường công bố.

“Chưa năm nào như năm nay, thí sinh biết điểm chuẩn mà không biết mình đỗ hay trượt, không biết điểm của mình được tính bao nhiêu, không biết mình đỗ vào trường nào và đỗ rồi thì không biết mình đã đỗ bằng phương thức nào”, chị Hương bức xúc.