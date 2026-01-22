Thông tin mới nhất về đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM

Theo Đại học Quốc gia TPHCM, cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực năm 2026 được triển khai theo hướng đánh giá năng lực học đại học của thí sinh, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực có ba phần chính gồm sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học (Ảnh: T.T).

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, tổ chức thi trên giấy.

Cụ thể, cấu trúc bài thi có ba phần chính gồm sử dụng ngôn ngữ, toán học và tư duy khoa học.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Cách phân bổ này, theo Đại học Quốc gia TPHCM nhằm hướng đến việc đánh giá toàn diện các năng lực cốt lõi cần thiết cho việc học tập và nghiên cứu ở bậc đại học, thay vì kiểm tra kiến thức đơn lẻ theo từng môn học.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được tổ chức thành hai đợt, mở rộng địa điểm thi tại nhiều tỉnh, thành.

Cụ thể, đợt 1 mở đăng ký từ ngày 24/1 đến hết ngày 23/2/2026. Kỳ thi đợt 1 diễn ra vào sáng chủ nhật, ngày 5/4/2026 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Kết quả đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4.

Bản đồ địa điểm kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: T.T)

Đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18/4 đến hết ngày 25/4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24/5/2026 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.

Kết quả đợt 2 dự kiến công bố vào ngày 6/6

Thí sinh có thể đăng ký dự thi đợt 1, đợt 2 hoặc cả hai đợt thông qua cổng thông tin chính thức của kỳ thi.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM là kỳ thi đánh giá năng lực xét tuyển vào đại học có quy mô lớn nhất trong cả nước.

Riêng năm 2025, kỳ thi thu hút hơn 152.000 thí sinh với hơn 223.000 lượt đăng ký dự thi. Hiện có trên 110 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả kỳ thi để xét tuyển.

Riêng trong hệ thống của Đại học Quốc gia TPHCM, phương thức này chiếm hơn 56% tổng chỉ tiêu tuyển sinh.