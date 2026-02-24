Thủ khoa “trường nhà giàu” kể trải nghiệm khủng hoảng đời sinh viên

Phan Lê Ngọc Trang, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Anh quốc tại Việt Nam (Ảnh: NVCC).

Đáng nhớ nhất là lúc thấy mình không đủ giỏi

Tháng 12/2025, Phan Lê Ngọc Trang (Hà Nội) tốt nghiệp thủ khoa ngành Tài chính Kinh tế, chương trình song bằng với Đại học Staffordshire ở Anh Quốc, tại Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) – ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho "con nhà giàu". Nữ sinh cũng đạt học bổng trao đổi ngắn hạn dành cho 5 sinh viên có thành tích tốt nhất khóa.

Ngoài học thuật, Trang cũng tham gia các sân chơi quốc tế về khởi nghiệp và tư duy thiết kế.

Năm 2024, khi đang là sinh viên năm 2, Trang cũng giành giải 3 Cuộc thi Tư duy thiết kế khởi nghiệp toàn cầu 2024 (Global Start-up Design Thinking Hackathon 2024).

Đây là sự kiện quy tụ sinh viên từ 13 trường đại học tại 9 quốc gia tranh tài, do các đơn vị thuộc Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) tổ chức, với mong muốn đưa đến các giải pháp công nghệ sáng tạo với tiềm năng ứng dụng trong đời sống thực tiễn.

Ngoài thủ khoa tốt nghiệp, cô cũng đạt học bổng trao đổi ngắn hạn dành cho 5 sinh viên có thành tích tốt nhất khóa (Ảnh: NVCC).

Với Trang, những giải thưởng này không chỉ là thành tích, mà là cơ hội để cô thử sức trong môi trường đa văn hóa, áp lực cao, nơi mình phải vừa sáng tạo, vừa hợp tác, vừa học cách trình bày ý tưởng một cách thuyết phục.

“Điều tôi nhớ nhất không phải là ngày nhận giấy chứng nhận hay giải thưởng, mà là những khoảnh khắc trước đó, giai đoạn mình nghi ngờ bản thân, lúc tưởng như “mình không đủ giỏi” và rồi vẫn chọn tiếp tục đi.

Dù có nhiều hoang mang, nhiều nghi ngờ nhưng sau cùng điều quan trọng nhất vẫn là nỗ lực bước tiếp, cố gắng hết sức mình, làm hết tất cả những gì có thể và để cuộc đời tự đưa mình tới nơi cần tới”, Ngọc Trang nói.

Từng muốn dừng để tìm lại bản thân

Theo Ngọc Trang, ngay từ thời phổ thông, nữ sinh này đã ở trong giai đoạn khủng hoảng bản sắc mạnh mẽ nhất của bản thân. Mặc dù vậy, khi nhìn lại cô nhận thấy mình có định hướng rõ ràng, song song giữa học tập và hoạt động cộng đồng.

Cô từng làm bí thư lớp, từng có một học kỳ đạt thủ khoa và từ thời đó, nữ sinh này đã thích các hoạt động xã hội, thích cảm giác mình đứng ở vị trí kết nối: Lắng nghe, kêu gọi, sắp xếp, và giúp mọi người đi cùng nhau.

“Tôi nghĩ điều này ảnh hưởng rất mạnh tới bản thân sau này. Đấy cũng là lúc tôi chợt nhận ra, không chỉ muốn “giỏi cho riêng mình”, tôi luôn muốn “giỏi để còn chia sẻ được với người khác”.

Việc giành được học bổng vào ngôi trường được mệnh danh giành cho "con nhà giàu” thời bấy giờ, giúp cô có thêm trải nghiệm chiều sâu cho các hoạt động xã hội mình đang ấp ủ.

Nhớ lại quãng thời gian năm nhất đại học, Ngọc Trang từng rơi vào trạng thái khá rối, tham gia quá nhiều thứ, làm rất nhiều việc nhưng không rõ mình đang trở thành ai.

Từng có giai đoạn Ngọc Trang muốn tạm dừng học để tìm lại bản thân (Ảnh: NVCC).

“Thực ra việc học của tôi đôi khi lên bổng xuống trầm. Từng có giai đoạn tôi muốn tạm dừng học để tìm lại bản thân. Tôi định tạm dừng học một năm để tìm lại bản thân, xem mình cần và muốn điều gì. Giữa lúc đó, tôi được tham gia một tiết học có kiến thức liên quan đến khởi nghiệp.

Tôi chợt nhận ra, có lẽ mình phù hợp với mảng này. Điều đó đã giúp tôi bước tiếp dù lúc ấy trong tâm trí vẫn còn nhiều bất định”, Ngọc Trang nói.

Kể từ đó, Ngọc Trang thay đổi hoàn toàn cách học. Nữ sinh thôi chạy theo số lượng hoạt động hay thành tích ngắn hạn. Thay vào đó, nữ sinh bắt đầu thiết kế cách học sao cho bền vững mà cô gọi là “ba tầng của thành công bền vững”: Bản sắc (Identity) - Hệ thống (Systems) - Giá trị (Impact).

“Tôi bắt đầu bằng việc hỏi lại bản thân, mình muốn trở thành người như thế nào thông qua việc học? Tôi chọn hình ảnh một người học sâu và sẵn sàng chia sẻ tri thức.

Từ đó, tôi xây dựng hệ thống học tập của riêng mình: Cách chia thời gian, cách đọc tài liệu, cách ghi chép sau mỗi học kỳ. Và cuối cùng, tôi luôn cố gắng biến việc học thành tác động thực sự”, Ngọc Trang nhớ lại.

Chủ động học tập quý hơn chạy theo điểm số đẹp

Ngọc Trang cho hay, điều quan trọng là phải biến việc học thành tác động thực sự, thông qua việc dạy kèm, hỗ trợ sinh viên khác và tham gia các hoạt động học thuật.

Kết quả của quá trình đó, ngoài các học bổng, đáng quý hơn là nhà trường đã tin tưởng giao cho Trang vai trò trợ giảng và trợ lý hành chính. Nữ sinh đồng thời cũng đảm nhiệm vai trò gia sư học thuật cho Ban hỗ trợ học thuật của trường.

“Đây là giá trị quan trọng nhất trong cuộc đời đại học của tôi bởi giúp đưa tôi ra khỏi tâm thế phải học tập một mình. Tôi phải hiểu người khác học như thế nào, gặp khó ở đâu và làm sao để giải thích vừa đủ, đúng lúc.

Với tôi, dạy không phải là cách để có mọi đáp án mà là đồng hành để người khác thấy mình có khả năng. Ở đây, tôi không chỉ giúp sinh viên hiểu bài, mà còn lắng nghe, động viên, giúp các bạn tìm lại sự tự tin trong việc học.

Ngọc Trang (giữa) đoạt nhiều giải thưởng trong học tập và hoạt động (Ảnh: NVCC).

Có những bạn từ chỗ rất sợ môn học, sau vài buổi hướng dẫn đã bắt đầu chủ động hỏi và tự giải quyết bài tập. Với tôi, những khoảnh khắc đó quý hơn rất nhiều so với một điểm số đẹp”, Ngọc Trang tâm sự.

Đây cũng là điều tâm huyết nhất mà Ngọc Trang theo đuổi suốt thời gian qua, thông qua các tài liệu, trò chơi, cô muốn mang lại giá trị trong giáo dục, giúp các bạn trẻ trong nước sớm có tư duy khởi nghiệp.

Dự kiến trong năm 2026, Ngọc trang tiếp tục làm trợ giảng và trợ lý hành chính tại khoa Kinh doanh của trường. Mục tiêu của nữ sinh không chỉ là có một tấm bằng, mà là xây dựng nền tảng nghiên cứu và chuyên môn đủ vững để sau này có thể đi tiếp lên tiến sỹ và trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu.

Cô muốn kiến thức không nằm trên giấy mà hỗ trợ cộng đồng (Ảnh: NVCC).

"Về dài hạn, tôi muốn làm học thuật gắn với đời sống, đặc biệt trong các lĩnh vực như giáo dục tài chính, phát triển bền vững và doanh nghiệp.

Với những gì mình đã học và nghiên cứu, tôi mong muốn các kiến thức này không chỉ nằm trên giấy mà có thể quay trở lại phục vụ con người và cộng đồng.

Tôi luôn tin rằng, học tập và giáo dục luôn có thể mở ra cho chúng ta những trải nghiệm mới. Giáo dục đã thay đổi cuộc đời bố mẹ, giúp con gái của gia đình theo đuổi giáo dục.

Giáo dục cũng đã thay đổi cuộc đời tôi. Vậy nên tôi mong rằng, mình có thể là người mang lại những giá trị trong giáo dục cho người khác và giúp họ có cuộc sống tốt hơn”, Trang khẳng định.

Nhận xét về Ngọc Trang, TS. Đồng Mạnh Cường, Trưởng khoa Kinh doanh của nhà trường nhận định nữ sinh là sinh viên giỏi và đầy động lực, luôn nỗ lực hết mình để không chỉ đạt được thành tích học tập tốt mà còn tìm kiếm những thử thách mới, từ các cuộc thi quốc tế đến các dự án cá nhân.

Ngọc Trang đồng thời cũng luôn chủ động trong việc phát triển bản thân và không ngừng vượt qua giới hạn của chính mình.