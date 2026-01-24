Thí sinh 4h30 đến trường để tranh suất vào đại học sớm

"Khăn gói" đi thi từ gà gáy

4h30, Phạm Ngọc Anh (lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Du, Hà Nội) đến điểm thi Đại học Bách khoa (ĐH). Mặc dù Hà Nội trời rét đậm nhưng bố đưa em đi thật sớm, đề phòng tắc đường.

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay, Ngọc Anh tham gia dự thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa, dự thi tốt nghiệp THPT và không thi thêm các kỳ thi riêng khác vì không có đủ thời gian ôn tập. Ngọc Anh mong vào được nguyện vọng yêu thích.

Trong khi đó, Mai Xuân Độ, học sinh Trường THPT Giao Thủy, Ninh Bình đi xe khách đến Hà Nội từ hôm trước.

Hai bố con Độ ở trọ gần trường để sáng nay đến điểm thi sớm. Trước đó, nam sinh dự thi học sinh giỏi Toán nên em thực sự mới ôn tập được khoảng 1 tháng.

Nam sinh cho biết, mặc dù chưa làm trọn vẹn hết một đề thi nhưng những lần thi thử trước đó, em làm được khoảng 60/100 điểm.

Thí sinh dự thi đánh giá tư duy sáng nay (Ảnh: Mỹ Hà).

5h30 hôm nay, Phạm Ngọc Ánh, lớp 12B, Trường THPT Tứ Kỳ, một mình bắt xe từ Hải Phòng lên điểm thi.

“Hôm nay cũng là ngày đặc biệt của gia đình – kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ - nên em mong muốn mình có kết quả cao để dành tặng bố mẹ”, Ngọc Ánh chia sẻ.

Cũng theo thí sinh này, em chọn thi đợt một vì muốn có trải nghiệm, nếu chưa đạt kỳ vọng vẫn còn thời gian thi tiếp đợt sau.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ngọc Ánh đầu tư ôn tập trong khoảng 2 tháng và tự tin nhất ở phần tư duy toán học.

Ngoài kỳ thi này, Ngọc Ánh còn dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng đây là kỳ thi mà em đặt nhiều niềm tin nhất.

“Kỳ thi vừa là áp lực, vừa là cơ hội vì giúp em có thêm một tấm vé xét tuyển vào đại học”, Ngọc Ánh nói.

Là một trong những thí sinh cuối cùng vào phòng thi, Phạm Minh Đức, học sinh Trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh cho biết, em tham gia kỳ thi để thử sức và đánh giá xem năng lực mình đang ở đâu.

Ngoài kỳ thi đánh giá tư duy, Ngô Long Trúc, học sinh Trường THPT Gia Lộc, Hải Phòng tham dự xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và một số phương thức khác.

“Em mong muốn kỳ thi này có thể tổ chức tại địa phương nhiều hơn, dù hiện tại đã có điểm thi gần hơn nhưng em vẫn chọn thi ở đây vì thích không khí của Đại học Bách khoa”, Long Trúc nói.

Nhiều thí sinh đến trường thi từ 4h30 (Ảnh: Mỹ Hà).

Đề thi cập nhật thời sự

Đợt 1 năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kíp thi vào ngày thứ 7 và sáng chủ nhật (24-25/1), tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Trong đó, cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại ĐH Bách khoa Hà Nội với 2.937 thí sinh.

Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là tại khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.

Trả lời phóng viên Dân trí, TS Lê Đình Nam, Phó trưởng Ban tuyển sinh – Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay, so với đợt 1 năm ngoái, thí sinh đăng ký dự thi đánh giá tư duy đợt 1 năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 22%). Trong đó, có khoảng 2.000 thí sinh đang học lớp 10 và 11.

Lần đầu tiên thí sinh Hà Nội được trải nghiệm hệ thống check-in tự động siêu nhanh (Ảnh: Mỹ Hà).

Để đề phòng các sự cố có thể xảy ra, nhà trường đã nâng cấp phần mềm, hệ thống tổ chức thi và các phòng máy phục vụ tổ chức thi.

Đối với hơn 1.500 thí sinh dự thi tại đại bản doanh TSA của ĐH Bách khoa Hà Nội, lần đầu tiên được trải nghiệm hệ thống check-in tự động siêu nhanh với thời lượng khoảng 10 giây cho mỗi thí sinh

Hiện có gần 50 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh với nhiều nhóm ngành.

“Cấu trúc đề thi và bài thi được giữ ổn định. Đề thi được cập nhật và bổ sung hàng năm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, nhiều câu hỏi mang tính thời sự hấp dẫn”, ông Nam nói.