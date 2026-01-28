Khen thưởng nam sinh lớp 11 kịp thời sơ cứu phi công trong vụ rơi máy bay

Tối 28/1, thông tin từ UBND phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), đại diện của UBND phường và Ban Chỉ huy Quân sự phường đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh để trao giấy khen cùng phần thưởng cho em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11 của trường.

Em Nguyễn Thành Khang là người đầu tiên tiếp cận, hỗ trợ kịp thời Trung úy phi công Đinh Thành Trung, sau khi phi công này nhảy dù tiếp đất sau sự cố máy bay quân sự Yak-130 rơi.

Em Nguyễn Thành Khang được khen thưởng vì có hành động dũng cảm khi kịp thời hỗ trợ, sơ cứu cho nam phi công (Ảnh: Nguyệt Nguyễn).

Vào sáng 28/1, khi Khang đang ở nhà trông em cho bố mẹ thì bất ngờ nghe tiếng máy bay gầm rú lớn trên bầu trời. Khang đi ra khu vực phía sau nhà và phát hiện Trung úy Đinh Thành Trung bị thương, đang ngồi gần gốc cây, bên cạnh có chiếc dù.

Phát hiện phi công bị chảy máu vùng mặt, Khang dìu Trung úy Đinh Thành Trung vào nhà lấy gối kê cho nam phi công nằm nghỉ ngơi và chăm sóc trong khả năng của mình. Ít phút sau, lực lượng quân đội có mặt, đưa nam phi công vào bệnh viện điều trị.

Người dân chỉ về khu vực núi mà máy bay Yak-130 rơi (Ảnh: Trung Thi).

Hành động đầy trách nhiệm của cậu học trò lớp 11 đã lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần dũng cảm của người trẻ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130 thực hiện bài bay (bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7h27 sáng nay.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44. Phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được. Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn.

Máy bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.

Sau khi được y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên chăm sóc, sức khỏe của phi công Đinh Thành Trung đã ổn định.