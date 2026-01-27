Thầy giáo được minh oan sau 9 năm: "Tôi không trách ai"

Ngày 27/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Thuyết (thầy giáo được minh oan sau 9 năm bị điều chuyển công tác sai quy định) cho biết, ông tôn trọng kết luận và thống nhất việc xử lý đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Ông Thuyết mong sự việc được giải quyết đúng quy định trên tinh thần của giáo dục, rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sai sót trong quản lý, để không ai khác phải rơi vào hoàn cảnh như ông trước đây.

"Tôi không trách cứ cá nhân nào, đề nghị cơ quan quản lý sớm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo kết luận thanh, kiểm tra, nhằm ổn định tư tưởng, công tác chuyên môn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của viên chức", ông Thuyết nói.

Trường THPT chuyên Bạc Liêu, nơi ông Nguyễn Văn Thuyết từng công tác trước khi bị điều chuyển sang trường khác (Ảnh: Nhật Linh Đan).

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã giao cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ông Nguyễn Văn Thuyết bị điều chuyển công tác sai quy định.

Trong đó, tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và 2 nguyên giám đốc, 3 nguyên phó giám đốc, 3 nguyên lãnh đạo cấp phòng của Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ; kiểm điểm tập thể và nguyên một hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu, 2 nguyên lãnh đạo và cán bộ thuộc Thanh tra Sở Nội vụ Bạc Liêu cũ.

Như Dân trí đã đưa tin, hồi tháng 2/2025, ông Nguyễn Văn Thuyết, giáo viên Trường THPT Bạc Liêu, có đơn tố cáo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau) đã điều chuyển ông từ Trường THPT chuyên Bạc Liêu sang Trường THPT Bạc Liêu vào năm 2016 sai quy định.

Sau đó, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) có kết luận xác định Sở GD&ĐT đã điều chuyển ông Thuyết ra khỏi Trường THPT chuyên Bạc Liêu là sai quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu (tại thời điểm tố cáo) có dấu hiệu trù dập giáo viên, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái quy định, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.