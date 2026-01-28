Trường ĐH Sư phạm 2 đục bỏ tên tiến sĩ dùng bằng giả

Trả lời phóng viên Dân trí chiều 28/1, đại diện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xác nhận sự việc trên.

Theo đó, người bị xóa tên khỏi bia tiến sĩ là trưởng một bộ môn ở khoa tiếng Anh. Nhà trường cũng đình chỉ giảng dạy với giảng viên trên và phối hợp với cơ quan công an tiếp tục xác minh để ra kết luận đầy đủ.

Cụ thể theo nguồn tin trên, đương sự đã thừa nhận việc sử dụng bằng giả. Nhà trường đồng thời đã gửi văn bản đến công an tỉnh Phú Thọ và gửi văn bản xác minh đến Đại học Queensland, Australia.

“Hiện tại chúng tôi chưa nhận được văn bản trả lời từ phía Đại học Queensland. Nhà trường tạm đình chỉ công tác giảng dạy của giảng viên này và chờ kết quả điều tra”, đại diện nhà trường cho biết.

Về phương án xử lý cuối cùng đối với giảng viên này, theo nguồn tin trên cho hay, dựa trên kết luận của cơ quan điều tra, nhà trường sẽ có phương án.

Tên của tiến sĩ này đã bị đục khỏi bia vinh danh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Ảnh: Chụp màn hình).

Được biết từ năm 1997, Trường Đại học Sư phạm 2 vinh danh giảng viên đạt học vị tiến sĩ bằng cách khắc tên trên các tấm bia, đặt trong khuôn viên. Giảng viên vừa bị đình chỉ trên đây đã được vinh danh đầu năm 2023.

Đề cập đến sự việc trên đây, tại lễ vinh quy tân tiến sĩ năm 2025 do nhà trường tổ chức hôm qua (27/1), PGS.TS Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã phát hiện và xử lý một trường hợp giảng viên sử dụng bằng tiến sĩ không hợp pháp.

“Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, nghiêm trọng hơn, đó là sự vi phạm liêm chính khoa học - nền tảng đạo đức cốt lõi của người làm khoa học”, ông Huy cho biết.

Cũng theo Hiệu trưởng nhà trường, ngoài việc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tên của giảng viên này đã bị xóa khỏi bia tiến sĩ của nhà trường.

Ông khẳng định, việc chia sẻ thông tin này không phải để làm lu mờ niềm vui của buổi lễ mà để nhấn mạnh thông điệp rất quan trọng, học vị tiến sĩ không chỉ là một danh xưng, mà là danh dự.

“Danh dự không thể vay mượn, không thể thay thế, và càng không thể đánh đổi. Liêm chính khoa học chính là ranh giới đạo đức tối thượng của người làm nghiên cứu; một khi đã vượt qua ranh giới ấy, mọi thành tựu khác đều trở nên vô nghĩa.

Học vị tiến sĩ không phải là dấu chấm kết thúc của một hành trình, mà là một cột mốc mở ra những trách nhiệm lớn hơn, dài lâu hơn đối với tri thức, đối với giáo dục và đối với xã hội”, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định.

Trước đó, tại diễn đàn liêm chính khoa học, một bài viết được đăng tải với nghi vấn giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sử dụng bằng tiến sĩ giả từ Đại học Queensland, Australia.

Một người cho biết khi kiểm tra thông tin từ phía trường Queensland và tra cứu luận văn tiến sĩ trên thư viện trường thì không có bất cứ thông tin nào về giảng viên trên.

Sau đó, các thông tin về giảng viên này cũng bị gỡ trên các kênh thông tin chính thức của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.