Nghi “hô biến” thịt hết hạn vào trường học: Phụ huynh chất vấn hiệu trưởng

Giữa trưa ngày 28/1, nhiều phụ huynh có mặt tại Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM - một trong những đơn vị sử dụng suất ăn công nghiệp từ nhà cung cấp SagoFood - nơi xuất hiện trong phóng sự điều tra của báo chí về nghi vấn “hô biến” thịt hết hạn thành "thịt ngon", kiểm tra hạn sử dụng của thịt bằng cách “dùng mũi ngửi”.

Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM tập trung đến trường ngày 28/1 sau khi có phản ánh về nhà cung cấp "hô biến" thịt hết hạn (Ảnh: Hoài Nam).

Đứng ngay trước phòng làm việc của Hiệu trưởng để đối chất, nhiều phụ huynh bày tỏ bức xúc trước sự việc này. Đặc biệt, họ càng bức xúc hơn ngay khi sự việc được thông tin nhưng trưa nay nhà trường vẫn cho học sinh ăn bán trú từ nhà cung cấp nói trên.

Chị Thuý Hằng, có con học lớp 3 cho biết, lẽ ra khi có thông tin sự việc, nhà trường phải báo ngay đến phụ huynh về việc dừng tổ chức bữa ăn. Thế nhưng trường vẫn cho học sinh ăn bán trú như không hề có chuyện gì xảy ra.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Quy, TPHCM trong bữa ăn trưa ngày 28/1 (Ảnh: Hoài Nam).

Trao đổi với thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tuấn, chị Hằng nói: “Thưa thầy, lẽ ra nhà trường phải thông báo ngưng ngay việc tổ chức bữa ăn ngày hôm nay cho học sinh. Xin phép thầy những ngày tới cho em đến trường đón con về”.

Một số phụ huynh khác cũng đề nghị nhà trường dừng tổ chức suất ăn trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý. Trong thời gian này, phụ huynh có thể đón con về hoặc nhà trường cho phép học sinh mang thức ăn đến trường.

Chị L.T.T.H., có con học lớp 5 và cũng là Trưởng ban đại diện phụ huynh lớp nghẹn ngào cho biết, chị bức xúc về bữa ăn bán trú tại trường nhiều năm qua, từ khi đổi nhà cung cấp thực phẩm.

Theo chị H., nhiều học sinh ăn suất ăn ở trường thường xuyên bị đau bụng, nôn ói; thức ăn xảy ra tình trạng như thịt gà chín bên ngoài bên trong sống, cơm dở khó ăn, chất lượng bữa ăn không ổn định, thực đơn đơn điệu…

Chị H. đã từng lên tiếng trong nhiều cuộc họp nhưng theo chị, những gì mình ý kiến đều không được ghi nhận.

Ông Lâm Quốc Việt, phụ huynh học sinh yêu cầu trường sớm tổ chức để làm việc với nhà cung cấp (Ảnh: Hoài Nam).

Ông Lâm Quốc Việt, có hai con học tại trường cho biết anh rất bất bình khi con mình năm này qua năm khác đã ăn suất ăn từ công ty này cung cấp.

"Tôi yêu cầu nhà trường cho phụ huynh gặp phía nhà cung cấp để họ giải thích rõ ràng về việc bao nhiêu năm qua con chúng tôi đã ăn gì vào người, ai chịu trách nhiệm?", ông Việt nói.

Phản hồi trực tiếp với phụ huynh, ông Nguyễn Hữu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Quy lý giải, do trường cũng vừa nắm thông tin sự việc sáng nay nên trường vẫn duy trì suất ăn trưa ngày 28/1 cho học sinh. Trường có gần 1.100 học sinh ăn bán trú nên không thể ngưng một cách đột ngột.

Trước lo lắng của phụ huynh, ông Tuấn cho hay, trường sẽ thông báo ngưng suất ăn xế chiều nay và ngưng tổ chức ăn bán trú trong những ngày tới để chờ hướng xử lý cũng như tìm giải pháp phù hợp. Trong thời gian này, nhà trường nhờ phụ huynh phối hợp hỗ trợ trong việc chăm sóc con em.

Một phụ huynh chia sẻ lại hình ảnh khi họ tham gia kiểm tra bếp ăn (Ảnh: Hoài Nam).

Hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, trường sớm tổ chức để phụ huynh trong trường làm việc với đơn vị cung cấp. Ngoài ra, cũng sẽ tổ chức họp với phụ huynh để tìm phương án ăn bán trú cho thời gian sắp tới.

Ông Tuấn cũng thông tin, trường ký hợp đồng với công ty SagoFood cung cấp suất ăn từ năm học 2023-2024 sau khi phụ huynh cùng tham gia lựa chọn nhà cung cấp. Công ty này đầy đủ các hồ sơ, giấy phép, điều kiện để cung cấp suất ăn cho trường học.