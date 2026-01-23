Thí sinh thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa tăng vọt so với năm ngoái

Ngày mai (24/1), kỳ thi riêng đầu tiên của cả nước được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐH).

Công bố sáng nay của ĐH Bách khoa Hà Nội cho thấy, hệ thống ghi nhận đã có 16.940 thí sinh đăng ký dự thi thành công, tăng 22% so với đợt 1 năm ngoái. Số thí sinh là học sinh đang học lớp 10 và 11 là khoảng 2.000 em, chiếm 12%.

Một phần nguyên nhân khiến thí sinh đăng ký dự thi tăng so với cùng kỳ năm 2025 có thể do từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ thay thành phần điểm học lực được tính từ học bạ của học sinh các năm trước đây bằng điểm thi đánh giá tư duy (TSA).

Thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh; Duy Thành).

Đợt 1 năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kíp thi vào ngày thứ 7 và sáng chủ nhật (24-25/1), tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh thành phố khác gồm: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Trong đó, cụm điểm thi có số lượng thí sinh thi đông nhất là tại ĐH Bách khoa Hà Nội với 2.937 thí sinh.

Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là tại khu vực Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai) có 88 thí sinh.

Đối với hơn 1.500 thí sinh dự thi tại đại bản doanh TSA của ĐH Bách khoa Hà Nội, lần đầu tiên được trải nghiệm hệ thống check-in tự động siêu nhanh với thời lượng khoảng 10 giây cho mỗi thí sinh.

Nhà trường lưu ý, thí sinh cần kiểm tra kỹ về thời gian cần phải có mặt tại địa điểm dự thi, địa chỉ điểm thi.

Cấu trúc điểm hồ sơ năng lực của ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: HUST).

Đặc biệt, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các giấy tờ tùy thân, bút viết, bút chì, thước kẻ, compa; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng thu phát sóng và tránh mang các vật dụng cấm gây mất an toàn hoặc có chức năng thu phát để tránh gian lận.

Bài thi đánh giá tư duy nhằm đánh giá ba năng lực tư duy nền tảng của học sinh, gồm: tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề - những yếu tố quan trọng giúp học sinh có thể học tập tốt nhất tại môi trường giáo dục đại học.

Bài thi gồm 3 phần thi: tư duy toán học (60 phút), tư duy đọc hiểu (30 phút) và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề (60 phút).

Lần đầu tiên, nhà trường áp dụng hệ thống check-in tự động với thời lượng khoảng 10 giây cho mỗi thí sinh (Ảnh: Duy Thành).

Đây là 3 phần thi độc lập, câu hỏi thi sẽ tập trung vào đánh giá năng lực tư duy của thí sinh trong mỗi phần thi, không đi vào kiểm tra trực diện kiến thức của môn học nào. Hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, kết quả thi sẽ có giá trị trong 2 năm để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học.

Năm ngoái, ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức 3 đợt thi vào các ngày cuối tuần với 30 điểm thi tại Hà Nội và các tỉnh thành phố gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng; đáp ứng cho gần 57.000 lượt thi với tổng số hơn 28.000 thí sinh dự thi.

Kết quả được hơn 50 trường đại học sử dụng để phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học năm học 2025-2026.