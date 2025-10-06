Thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ ngành y gây xôn xao, trường lên tiếng

Những ngày qua, trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, 24 tuổi, có tên trong danh sách trúng tuyển đào tạo tiến sĩ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gây xôn xao trên các diễn đàn.

Âu Nhật Huy trong lễ tốt nghiệp đại học vào tháng 8 vừa qua (Ảnh: TTU).

Thí sinh này tốt nghiệp xuất sắc ngành y sau 6 năm theo học tại một trường đại học tư thục. Mới đây, Âu Nhật Huy là một trong 25 trường hợp trúng tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ngành Nội khoa.

Huy đạt mức điểm 88,80, là người có mức điểm cao thứ 2 trong số những người trúng tuyển.

Một trong những thông tin được chú ý là mẹ của thí sinh này là PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường, Trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, cũng là nơi thí sinh Âu Nhật Huy trúng tuyển tiến sĩ.

Ngoài ra, thông tin Huy là đồng tác giả 6 bài báo khoa học, trong đó có nhiều bài thí sinh đứng tên chung cùng với mẹ cũng được quan tâm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về trường hợp thí sinh 24 tuổi trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cho biết Âu Nhật Huy đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường.

Trường tuyển sinh theo quy chế, thí sinh đã đăng ký và trúng tuyển đầu vào đào tạo tiến sĩ theo quy định của trường thì em được quyền theo học. Thời gian sau này sẽ là một quá trình dài để thí sinh học tập và bảo vệ.

Đại diện nhà trường cũng thông tin, theo quy định, khi có người thân tham gia tuyển sinh thì cán bộ, giảng viên sẽ không được tham gia bất kỳ hội đồng nào trong kỳ thi.

Vì vậy, PGS.TS.BSCKII Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội, mẹ của thí sinh Âu Nhật Huy không tham gia bất kỳ khâu nào trong tuyển sinh sau đại học năm nay.

Còn về các bài báo khoa học của thí sinh đã công bố, lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định không liên quan đến quy trình tuyển sinh cũng như nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của nhà trường.