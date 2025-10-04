Nam sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ ngành y

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xác nhận văn bản lan truyền trên mạng xã hội chính là danh sách trúng tuyển đào tạo tiến sĩ năm nay của trường.

Thí sinh Âu Nhật Huy, 24 tuổi (số thứ tự 16) là thí sinh trẻ tuổi nhất trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2025 (Ảnh: N.T).

Theo quyết định công nhận danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường này công nhận 25 thí sinh trúng tuyển đào tạo tiến sĩ ở các ngành Ngoại khoa, Nội khoa, Nhi khoa, Tai mũi họng.

Người trẻ tuổi nhất trong danh sách 25 thí sinh là Âu Nhật Huy, chỉ mới 24 tuổi, trúng tuyển đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa.

Huy trúng tuyển đào tạo tiến sĩ với mức điểm 88,80, là một trong hai người có điểm trúng tuyển cao nhất trong danh sách.

Được biết, Âu Nhật Huy vừa tốt nghiệp ngành y sau 6 năm theo học tại Trường Đại học Tân Tạo.

Huy có thành tích kết quả học tập xuất sắc với điểm GPA 3.8/4.0; chứng chỉ TOEIC 940/990.

Trong nghiên cứu khoa học, Huy là đồng tác giả của 6 bài báo khoa học; tham gia thuyết trình tại 3 hội thảo khoa học quốc tế (Hội nghị tim mạch Đông Nam Á 2024 tại Singapore, Hội nghị tim mạch tại Chicago Hoa Kỳ năm 2025, Hội nghị lồng ngực tại San Francisco, Hoa Kỳ); giải nhất hội nghị khoa học, khoa Y của trường…

Âu Nhật Huy trong lễ tốt nghiệp đại học vào tháng 8 vừa qua (Ảnh: TTU).

Bên cạnh học tập, Âu Nhật Huy từng nhận học bổng ITA for the Future năm 2021, thực tập y khoa tại Indiana, Hoa Kỳ năm 2024, đồng thời đảm nhiệm vị trí Quản lý dự án VMcomics thuộc Câu lạc bộ Dr. Plus.