Phụ huynh tố trường tiểu học vi phạm về thu tiền ngoài giờ, dạy thêm

Một nhóm phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Trung Tự gửi thư phản ánh tới báo Dân trí về dấu hiệu thu chi không minh bạch và việc chèn môn liên kết vào thời khoá biểu chính khoá.

Cụ thể, phụ huynh cho biết nhà trường không rõ ràng trong khoản thu trông giữ học sinh cuối giờ.

Theo quy định của thành phố, việc trông giữ học sinh cuối giờ áp dụng mức phí trần là 12.000đ/giờ (60 phút). Trường Tiểu học Trung Tự tổ chức trông giữ học sinh vào 2 ngày thứ 3 và thứ 5, khung thời gian từ 15h15-16h15.

Phụ huynh cho rằng, số tiền mà họ phải đóng sẽ bằng số buổi trông giữ thực tế nhân với 12.000 đồng. Tuy nhiên, nhà trường lại thu 120.000đ/tháng trong cả tháng 9 và tháng 10.

Khi phụ huynh thắc mắc, họ không nhận được lời giải thích rõ ràng.

Trường Tiểu học Trung Tự thuộc địa bàn quản lý của UBND phường Kim Liên (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Một nội dung khác phụ huynh phản ánh là việc trường đưa môn học STEM vào thời khoá biểu chính khoá trước khi họp phụ huynh.

Vào buổi họp, nhà trường chỉ thông báo rằng năm nay có thêm chương trình liên kết STEM, đồng thời phát tờ “đơn tự nguyện đăng ký” chung cho các môn liên kết khác (tiếng Anh, kỹ năng sống, trông giữ ngoài giờ…)

“Phụ huynh không được công khai giáo trình, đơn vị trung tâm liên kết hay nội dung giảng dạy cụ thể môn STEM. Thực tế, học sinh chỉ lắp ghép một vài mảnh mô hình đơn giản, chưa thấy tính ứng dụng trong các môn học thực tế”, nội dung đơn thư viết.

Theo nhóm phụ huynh, việc sắp xếp môn STEM vào thời khoá biểu chính khoá là hình thức ép buộc họ phải đăng ký cho con học. Cách làm này khiến họ cảm thấy không thoải mái.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng phản ánh việc có hiện tượng dạy thêm, học thêm trá hình ở một số giáo viên trong trường.

Cụ thể, đơn thư nêu, một số giáo viên chủ nhiệm liên kết với trung tâm học thêm đối diện trường, mời học sinh sang đó đăng ký. Trong tiết ôn tập trên lớp, giáo viên cho bài nâng cao, khó để học sinh không làm được, bị điểm kém. Một số lớp còn dạy trực tiếp ngay tại lớp học, ngay trong tiết trông giữ ngoài giờ và kéo dài thêm sau giờ học.

Trả lời phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Tự - cho biết bà không được nghe phụ huynh phản ánh trực tiếp trước đó về các nội dung nói trên.

Về khoản thu trông giữ học sinh ngoài giờ chính khoá, bà Hà khẳng định khoản thu này được thực hiện dựa trên tinh thần tự nguyện, đúng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT với mức thu 12.000 đồng/giờ.

Tuy nhiên, việc áp dụng trông giữ thực tế thường vượt quá thời lượng, trung bình là 15 phút. Do đó, nhà trường triển khai thu theo công thức: (12.000 đồng/60 phút + 3.000 đồng/15 phút) x 8 buổi/tháng = 120.000 đồng/tháng/học sinh.

Tháng 10, số buổi trông giữ thực tế là 9 buổi (có nhiều hơn 1 ngày thứ 5). Tuy nhiên nhà trường vẫn thu theo mức trên để thuận tiện cho phụ huynh.

Về việc tổ chức các môn STEM, tiếng Anh…, bà Hà nói đây là chủ trương của Nhà nước về tăng cường năng lực khoa học công nghệ và tiếng Anh cho học sinh tiểu học, thực hiện đúng quy định về dạy học 2 buổi/ngày.

“Để triển khai, nhà trường đã phổ biến, tổ chức họp với Liên tịch, Hội đồng giáo dục, Ban Thường vụ và các Trưởng Ban cha mẹ học sinh các lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng phổ biến tại cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học.

Sau một tháng triển khai , nhà trường không nhận được ý kiến phản hồi không đồng ý từ phía cha mẹ học sinh”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Tự cho hay.

Bà Hà cam kết không có hình thức ép buộc hay vận động mang tính bắt buộc để học sinh phải tham gia các lớp học STEM. Tuy nhiên, sau phản ánh này của phụ huynh, nhà trường sẽ khảo sát lại nhu cầu và sắp xếp lại tiết STEM cho phù hợp, đảm bảo không gây áp lực cho học sinh, phụ huynh.

Đối với nội dung phản ánh tình trạng dạy thêm, học thêm trá hình, bà Hà cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban giám hiệu sẽ kiểm tra, xác minh đối với từng lớp và từng giáo viên.

“Nếu phát hiện có vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT về dạy thêm, học thêm, nhà trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, bà Hà nói.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Tự bày tỏ: "Chúng tôi xin rút kinh nghiệm và trân trọng sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường sẽ rà soát các nội dung liên quan để phụ huynh nắm rõ, cùng thống nhất thực hiện trên tinh thần tự nguyện và minh bạch.

Nhà trường hiểu rằng mọi băn khoăn, phản ánh của quý vị phụ huynh đều xuất phát từ sự quan tâm chân thành dành cho các con và cho sự minh bạch, công bằng trong môi trường giáo dục".

Liên quan nội dung này, bà Lê Thị Nga, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội UBND phường Kim Liên, trao đổi phóng viên Dân trí rằng, trung tâm dạy thêm được phụ huynh Trường Tiểu học Trung Tự phản ánh mới tuyển sinh tháng 8 năm nay, tức vừa đi vào hoạt động được hơn 2 tháng.

Phường Kim Liên sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra hoạt động của trung tâm này theo phản ánh của phụ huynh, cũng như kiểm tra tất cả các trung tâm văn hóa trên địa bàn trong thời gian tới, không dung túng cho trung tâm nào vi phạm quy định về dạy thêm học thêm. “Nhà trường cũng phải chịu trách nhiệm nếu làm sai”, bà Nga nói.

Hiện trên địa bàn phường Kim Liên có 20 trường công lập từ mầm non tới THCS và ít nhất 7 trung tâm bồi dưỡng văn hoá.