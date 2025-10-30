Ứng viên giáo sư ngành Y trẻ nhất 2025 từng là thủ khoa 28 năm trước

PGS.TS Hoàng Anh Tiến, sinh năm 1979, quê ở Huế. Năm 1997, ông đỗ thủ khoa đầu vào khối B tại Trường Đại học Y dược Huế. Năm 2003, ông tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa loại giỏi.

Cũng tại Trường Đại học Y dược Huế, ông Hoàng Anh Tiến nhận bằng thạc sĩ Nội khoa vào năm 2007 và bằng tiến sĩ Nội - Tim mạch năm 2011.

Khi mới tốt nghiệp, ông Hoàng Anh Tiến từng có thời gian hợp đồng giảng dạy bộ môn Nội tại Trường Đại học Y khoa Huế.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến (Ảnh: Nhà trường).

Sau đó, ông giảng dạy tại Trường Đại học Y dược Huế; làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế. Hiện nay, ông giữ chức Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế.

TS Hoàng Anh Tiến được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Y học vào năm 2014, khi chỉ mới 35 tuổi, là phó giáo sư trẻ nhất ngành Y Việt Nam thời điểm đó.

Đến nay, PGS.TS Hoàng Anh Tiến đã công bố 180 bài báo khoa học, trong đó 45 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín, xuất bản 18 cuốn sách thuộc nhà xuất bản uy tín ở vai trò chủ biên hoặc đồng chủ biên. Ông cũng có 15 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến tập trung vào 2 hướng nghiên cứu chính, bao gồm:

Thứ nhất là nghiên cứu can thiệp động mạch vành và các yếu tố nguy cơ liên quan nổi bật hiện nay như ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch.

Hướng này bao gồm nghiên cứu về các kỹ thuật can thiệp hiện đại như can thiệp động mạch vành phức tạp và bệnh tim cấu trúc, cùng với việc làm sáng tỏ mối liên hệ phức tạp giữa hội chứng ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp và xơ vữa động mạch.

Thứ 2 là nghiên cứu tạo nhịp tim qua da và các chỉ điểm sinh học NT-ProBNP, sST2, chỉ điểm điện học luân phiên sóng T, biến thiên nhịp tim trong tiên lượng rối loạn nhịp tim và suy tim.

Hướng nghiên cứu này, ông đi sâu vào việc ứng dụng các chỉ điểm sinh học mới và các kỹ thuật hình thái, chức năng không xâm lấn để tiên lượng bệnh lý tim mạch.

Đồng thời, nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật can thiệp rối loạn nhịp và suy tim bằng các thiết bị cấy dưới da, bao gồm tối ưu hóa máy tái đồng bộ tim (CRT) và lập trình thiết bị tạo nhịp. Các nghiên cứu này nhằm cải thiện khả năng chẩn đoán, tiên lượng và cá thể hóa điều trị, đặc biệt trong suy tim và rối loạn nhịp.