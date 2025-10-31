Từ hôm nay, chính thức bỏ hình thức kỷ luật đuổi học học sinh

Thông tư 19 Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ GD&ĐT được ban hành vào ngày 15/9 sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay (31/10).

Thông tư này thay cho Thông tư 08 được ban hành từ năm 1988, cách đây 37 năm.

Thông tư 19 đưa ra các hình thức khen thưởng gồm: Tuyên dương trước lớp, tuyên dương trước toàn trường, giấy khen của hiệu trưởng, thư khen và các hình thức tuyên dương, khen thưởng khác.

Đặc biệt, về hình thức kỷ luật, tất cả 5 hình thức kỷ luật của Thông tư 08 gồm: Khiển trách trước lớp, khiển trách trước hội đồng kỷ luật nhà trường, cảnh cáo trước toàn trường, đuổi học một tuần lễ và hình thức cao nhất là đuổi học một năm đều bị huỷ bỏ.

Thông tư 19 quy định hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh là yêu cầu viết bản kiểm điểm, bên cạnh đó là các hình thức nhắc nhở, phê bình. Riêng với học sinh tiểu học chỉ áp dụng hai hình thức kỷ luật là nhắc nhở, yêu cầu xin lỗi.

Nội dung Thông tư 19 nhấn mạnh, mục đích của kỷ luật nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm của học sinh; đồng thời giáo dục, giúp đỡ học sinh tự nhận thức được hành vi vi phạm; tự giác điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả, tự giác tu dưỡng, rèn luyện để tiến bộ và hình thành thói quen, lối sống kỷ luật.

Kỷ luật dựa trên một số nguyên tắc: Bảo đảm tính chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ và quyền của học sinh; giữ vững kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

Tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan.

Bảo đảm phù hợp đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, thể chất, hoàn cảnh gia đình và đặc điểm văn hóa vùng miền của từng học sinh.

Không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Đặc biệt, Thông tư cũng nêu ra các hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi vi phạm của học sinh như khuyên bảo, động viên để các em tự nhận thức và hướng khắc phục; theo dõi, tư vấn, hỗ trợ học sinh vi phạm trong quá trình khắc phục.

Yêu cầu học sinh tham gia một số hoạt động về tư vấn học đường, công tác xã hội trong nhà trường, giáo dục kỹ năng và hoạt động phù hợp khác do nhà trường quyết định để thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm.

Phối hợp với gia đình học sinh và các lực lượng khác để tư vấn, quản lý, hỗ trợ học sinh thay đổi nhận thức, điều chỉnh hành vi, khắc phục hậu quả hành vi vi phạm cùng các hoạt động hỗ trợ khác.