Vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp: Sẽ buộc thôi việc vì coi thường tổ chức

Ngày 30/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã nhận được đề xuất của Trường THPT Võ Nguyên Giáp về việc xử lý kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng (46 tuổi, giáo viên dạy toán).

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, Sở GD&ĐT nhận thấy hành vi vi phạm của ông Đàng Tảng là tái phạm khi đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật Cảnh cáo.

Thầy giáo bị thương tích sau khi bị giáo viên dạy toán xông vào bóp cổ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Vi phạm của ông Tảng có tác hại lớn, gây dư luận bức xúc và vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người thầy và môi trường sư phạm, do đó Sở GD&ĐT Đắk Lắk thống nhất với đề nghị của Trường THPT Võ Nguyên Giáp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp, xác nhận, sau khi nhận chỉ đạo của Sở GD&ĐT, nhà trường sẽ ban hành quyết định buộc thôi việc đối với ông Đàng Tảng.

Theo ông Dũng, trong cuộc họp kiểm điểm và Hội đồng kỷ luật nhà trường, ông Tảng có tham dự họp nhưng không có sự ăn năn, hối cải về những việc làm không đúng của mình. Trái lại, ông Tảng còn thách thức, coi thường tổ chức.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 7h10 ngày 3/10, thầy N.T.S., Bí thư Đoàn trường, giáo viên dạy giáo dục quốc phòng của Trường THPT Võ Nguyên Giáp làm nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh theo phân công của ban giám hiệu nhà trường.

Thầy S. phát hiện ông Tảng dựng xe máy ở giữa cổng trường nên nhắc nhở đỗ phương tiện đúng quy định. Lúc này, ông Tảng chửi bới, đe dọa và 2 lần bóp cổ thầy S. trước sự chứng kiến của bảo vệ và học sinh nhà trường.

Toàn bộ vụ việc đều được camera an ninh của trường ghi lại.

Vụ việc khiến thầy S. bị thương tích vùng cổ, làm ảnh hưởng đến tâm lý giảng dạy và gây sốc cho học sinh chứng kiến.

Ông Tảng từng 5 lần bị kỷ luật trong suốt quá trình công tác do có hành vi đánh, chửi bới, xúc phạm học sinh và thách thức cả phụ huynh.

Trước sự việc, Trường THPT Võ Nguyên Giáp tạm đình chỉ công tác đối với ông Tảng. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk báo cáo về vụ việc này.