Sau ồn ào nam sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ, trường ra quyết định mới

Theo quyết định thành lập, tổ công tác liên quan đến liêm chính khoa học của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch gồm 7 thành viên do TS.BS Phạm Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng nhà trường làm tổ trưởng.

Tổ công tác làm việc trong thời gian 30 ngày, kể từ 28/10 và sẽ tiến hành rà soát theo các quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 (Điều 8) cùng Nghị định 262/2025/NĐ-CP (Điều 4, Điều 6) trong phạm vi đào tạo và nghiên cứu.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành lập tổ công tác về liêm chính khoa học (Ảnh: Nhà trường).

Quyết định thành lập trên được đưa ra sau những ồn ào về trường hợp của thí sinh 24 tuổi Âu Nhật Huy trúng tuyển chương trình tiến sĩ ngành Nội khoa của trường.

Thí sinh này là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa Y, Trưởng bộ môn Nội của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Dư luận cũng đặt ra nhiều nghi vấn về liêm chính học thuật khi Huy có nhiều bài báo khoa học đứng tên chung với mẹ.

Ban đầu, thí sinh này trúng tuyển vào chương trình tiến sĩ của trường với số điểm 88,8, trong đó điểm quy đổi cho kinh nghiệm nghiên cứu của ở mức điểm tuyệt đối 10 (cho 8 bài báo nghiên cứu).

Tuy nhiên, sau khi một bài báo quốc tế của Huy nộp bị rút khỏi tạp chí, trường đã hạ điểm kinh nghiệm nghiên cứu xuống 9,5 điểm, tổng điểm trung bình còn 88,3.

Theo Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đủ điều kiện trúng tuyển đào tạo tiến sĩ tại trường theo quy định. Việc bị trừ 0,5 điểm không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ của thí sinh.