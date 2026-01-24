TPHCM muốn phát triển mô hình cao đẳng chia sẻ

Đây là thông tin được lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM chia sẻ tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, sơ kết học kỳ I năm học 2025-2026 lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ngày 23/1.

Lãnh đạo hơn 400 cơ sở GDNN tại TPHCM tham gia hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, đánh giá năm 2025 là một năm “bản lề lịch sử” đối với ngành GDNN.

Chỉ trong 1 năm, ngành GDNN chuyển dịch quản lý nhà nước từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sang ngành GD&ĐT. Sau đó, ngành giáo dục TPHCM lại chứng kiến sự kiện hợp nhất 3 địa phương thành một, mở rộng ranh giới, bao trùm cả một vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sự thay đổi này mang lại cơ hội to lớn nhưng cũng mang đến nhiều thách thức cho ngành GDNN.

Phó Giám đốc Sở yêu cầu các trường đẩy mạnh nghiên cứu phát triển mô hình cao đẳng chia sẻ trong năm 2026 nhằm khai thác tối đa hiệu quả nguồn lực hiện có, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Bà Hải Thanh nhấn mạnh đến việc nghiên cứu xây dựng, thí điểm giảng dạy các mô-đun chuyên ngành bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Các trường nghề tại TPHCM đang nghiên cứu mô hình chia sẻ tài nguyên giảng dạy (Ảnh minh họa: CTV).

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên - Nghề nghiệp và Đại học, Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết một trong những khó khăn lớn mà ngành đối mặt là ảnh hưởng từ 2 lần sắp xếp, tổ chức bộ máy khiến một số nội dung Chương trình nâng cao chất lượng GDNN trên địa bàn thành phố năm 2025 không thể thực hiện.

Thay đổi lớn nhất của ngành GDNN TPHCM là quy mô hệ thống tăng lên rất lớn (478 cơ sở), quy mô đào tạo là gần 200.000 người. Quy mô và chất lượng hoạt động của các cơ sở có sự chênh lệch rất lớn, buộc thành phố phải cơ cấu, tinh gọn lại.

Tuy nhiên, sau một năm nỗ lực, ngành GDNN đã khắc phục được hầu hết các khó khăn về mặt thể chế, tổ chức bộ máy để chuẩn bị triển khai mạnh mẽ các hoạt động trong năm 2026.

Sở GD&ĐT cũng tham mưu cho lãnh đạo thành phố định hướng tổ chức lại hệ thống cơ sở GDNN công lập như sau: Giữ nguyên, không tổ chức lại đối với 6 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp; sáp nhập nguyên trạng 1 trường cao đẳng vào 1 trường đại học; hợp nhất 2 trường cao đẳng thành 1.

Đồng thời, thành phố cũng sẽ hợp nhất 2 trường trung cấp và 1 trung tâm GDNN thành 1 trường trung cấp; sáp nhập nguyên trạng 15 trường trung cấp và 1 trung tâm GDNN vào 10 trường cao đẳng; chuyển đổi, sắp xếp 41 đơn vị (trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN – giáo dục thường xuyên) thành 37 trường trung học nghề.

Tại hội nghị, lãnh đạo các trường thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị gặp phải trong quá trình chuyển đổi, tổ chức lại bộ máy.

Nội dung mà các trường lo lắng nhất là việc tuyển sinh cho năm học 2025-2026 sẽ rất khó khăn trước áp lực tổ chức lại bộ máy, hệ thống các cơ sở GDNN.

Ngoài ra, các trường còn thảo luận nhiều về nội dung xây dựng hệ thống cao đẳng chia sẻ với các mục tiêu chia sẻ học trình, chia sẻ cơ sở vật chất, chia sẻ giảng viên.