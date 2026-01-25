Thủ khoa quốc gia tự hào về cách nhìn thế giới của dân chuyên Địa

Nguyễn Mai Trúc là học sinh lớp 11C3, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT vừa qua, nữ sinh đạt 16,5 điểm, giành giải nhất môn Địa lý, đồng thời là 1 trong 4 thí sinh có số điểm cao nhất toàn quốc.

Dẫn đầu ở một kỳ thi dù thi vượt cấp cùng các anh chị lớp 12, Trúc hạnh phúc đến vỡ oà. Người đầu tiên mà em gọi điện báo tin là bà ngoại. “Bà là nguồn động lực lớn để em không ngừng cố gắng trong suốt hành trình học tập”, Trúc nói.

Nguyễn Mai Trúc, học sinh lớp 11C3, Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (Ảnh: NVCC).

Nhiều tháng qua, một ngày của Trúc tại Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu thường bắt đầu từ 7h30 sáng đến 17h chiều, dày đặc các ca ôn luyện. Buổi tối, như mọi học sinh trong đội tuyển, Trúc không nghỉ ngơi mà tiếp tục làm đề.

Trúc cho biết, khoảng ba tháng đầu năm học, em còn học song song các môn văn hoá và môn chuyên. Nhưng đến giai đoạn ôn thi nước rút, nữ sinh gác lại tất cả để dành toàn bộ thời gian cho Địa lý, tập trung đào sâu các chuyên đề và hệ thống lại toàn bộ nội dung đã học.

“Stress và áp lực là điều không thể tránh khỏi đặc biệt là giai đoạn đầu vào đội tuyển, khi vừa mới làm quen với cách học của học sinh giỏi quốc gia”, Trúc tâm sự. Nữ sinh vừa phải học thuộc kiến thức cơ bản vừa phải xử lý nhiều bài tập cùng một lúc, lại chưa biết cách sắp xếp khoa học thời gian biểu.

Sau này, Trúc tìm cách thích nghi với cường độ học tập cao, bố trí thời gian hợp lý, chia nhỏ khối lượng bài vở để giải quyết từng phần, em mới cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn.

Nguyễn Mai Trúc là 1 trong 4 thủ khoa môn Địa lý tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025-2026 (Ảnh: NVCC).

Trong những giai đoạn căng thẳng nhất, gia đình là điểm tựa tinh thần của Trúc. Do học xa nhà, mỗi buổi tối, bố mẹ thường xuyên gọi điện, nhắn tin động viên, nhắc nhở em giữ gìn sức khỏe.

Mẹ Trúc là giáo viên, bố làm trong ngành thuỷ lợi, không ai là chuyên gia về Địa lý để hỗ trợ Trúc học tập, nhưng sự ủng hộ, đồng hành và những lời hỏi han ân cần từ gia đình là động lực để Trúc không ngừng phấn đấu và đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Trúc yêu thích và gắn bó với môn Địa lý bắt đầu từ cấp 2, xuất phát từ thầy giáo ở quê nhà Đô Lương, Nghệ An. Thầy là người đầu tiên đặt nền móng kiến thức môn Địa lý cho Trúc, cổ vũ, động viên em trong hành trình học môn này. Cách tư duy, cách đặt câu hỏi và cách ghi nhớ kiến thức mà thầy dạy đã được Trúc áp dụng thành công khi bước chân vào trường “Phan”.

Với nữ sinh, Địa lý chưa bao giờ là môn học thuộc lòng với những con số khô khan trên trang giấy. Thay vào đó, môn học là chiếc chìa khoá để em thấu hiểu thế giới và giải mã môi trường, văn hóa ngay tại nơi mình đang sống, từ cách sống chung với thiên tai, cách thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu toàn cầu, đến cách nắm bắt "nhịp đập" của nền kinh tế thông qua xu hướng chuyển dịch cơ cấu.

“Điều em tự hào nhất khi là một học sinh chuyên Địa chính là cách nhìn thế giới một cách sâu sắc và toàn diện. Học sinh chuyên Địa không chỉ dừng lại ở việc xử lý số liệu. Chúng em được rèn luyện để kết nối các lát cắt giữa tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Trước mỗi hiện tượng, thay vì chỉ ghi nhận, chúng em luôn tự đặt câu hỏi "Vì sao?" để đi tìm nguyên nhân gốc rễ và quy luật vận động đằng sau đó. Đó là kiểu tư duy hệ thống mà em tin rằng rất cần thiết cho bất kỳ lĩnh vực nào”, Trúc chia sẻ.

Nguyễn Mai Trúc và cô giáo (Ảnh: NVCC).

Trúc bật mí thêm, có những "vùng đất kiến thức" mà chỉ những người dấn thân sâu vào chuyên Địa mới có cơ hội khám phá. Đó là sự vận hành của các quy luật tự nhiên đang chi phối cuộc sống hàng ngày. Đó là kỹ năng đọc bảng số liệu, mà từ đó rút ra được cả một hiện tượng hay một xu hướng phát triển của một quốc gia.

Sở thích ngày thường của thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý là đi dạo và “tám chuyện” với bạn bè. Trúc tự nhận mình “hướng nội” trong giờ học và “hướng ngoại” ngoài giờ học. Với em, tám chuyện cũng là một cách giải tỏa và cân bằng cảm xúc, tìm lại năng lượng sau những tiết học tập trung, căng thẳng.

Thành tích học sinh giỏi quốc gia mang đến cho Trúc tấm vé vào thẳng đại học. Nữ sinh đặt mục tiêu hàng đầu là vào Đại học Kinh tế quốc dân, mong muốn thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ ngoài địa hạt của địa lý.

Dành lời nhắn nhủ các em khoá dưới, Trúc khẳng định rằng hành trình thi học sinh giỏi quốc gia là con đường khó khăn nhưng xứng đáng.

“Sẽ có lúc các em học mãi mà chưa thấy tiến bộ, có lúc tự so sánh mình với người khác rồi thấy áp lực, thậm chí muốn bỏ cuộc. Vì vậy, việc theo đuổi mục tiêu giải quốc gia không chỉ đòi hỏi kiến thức, mà còn cần rất nhiều kiên trì, cố gắng và niềm tin vào bản thân để đi đường dài.

Và cũng đừng quên chăm sóc bản thân, giữ một tinh thần vững vàng. Học sinh giỏi quốc gia không chỉ đơn thuần là một cuộc thi mà đó là một hành trình để các em biết được giới hạn của bản thân và có được những người bạn tuyệt vời, những kỉ niệm đáng nhớ”, Trúc tâm sự.