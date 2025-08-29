Tân sinh viên Đại học Quốc tế bức xúc vì bị phân bổ ngành học

Đây là cú sốc lớn đối với những thí sinh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu và ấp ủ ước mơ về một ngành học cụ thể.

Từ kỳ vọng cá nhân đến "cú sốc" phân bổ ngành

Phản ánh tới Dân trí, Thảo Thanh (Đồng Tháp), tân sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, bày tỏ bức xúc khi trúng tuyển rồi mới biết việc trường phân bổ lớp thay vì cho tân sinh viên muốn học ngành nào thì học ngành đó.

Thí sinh cho biết nguyện vọng duy nhất của em là được học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Song, khi đăng ký vào Trường Đại học Quốc tế thì ngành này được xếp vào nhóm ngành IU05 Kỹ thuật.

Trong nhóm, có thêm 7 ngành khác gồm: Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật y sinh; Kỹ thuật không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn); Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng.

Tuy nhiên, khi trúng tuyển, sinh viên mới nhận ra mình không được tự do lựa chọn ngành mà phải tham gia vào một quy trình phân bổ dựa trên nguyện vọng và điểm số của trường.

Thanh cho rằng thông tin tuyển sinh của trường không ghi rõ ràng nên thí sinh không thể nắm bắt.

Thông tin của nhà trường đề cập tới tiêu chí phân ngành, chương trình đào tạo song chưa rõ ràng ở phần chỉ tiêu của từng phương thức (Ảnh chụp màn hình).

Mặc dù cho biết sẽ phân bổ chỉ tiêu theo từng phương thức nhưng trong phần chỉ tiêu lại gộp chung chung (Ảnh chụp màn hình).

Thảo Thanh lo lắng rằng với mức điểm sát chuẩn không đủ sức cạnh tranh vào ngành hot. Em vẫn có thể bị “đẩy vào” những ngành khô khan hơn như Kỹ thuật xây dựng hay Kỹ thuật điện..., những ngành vốn được xem là phù hợp với nam giới hoặc ngành mình không yêu thích.

"Hoặc chẳng may các ngành hết chỉ tiêu, em bị xếp vào Kỹ thuật y sinh chẳng hạn, ở phổ thông em không học môn sinh, giờ đây “một chữ bẻ đôi cũng không biết”... Vậy học làm sao?", nỗi lo lắng của Thảo Thanh cũng là tiếng lòng của nhiều thí sinh khác.

Trên các diễn đàn mạng xã hội dành cho học sinh, sinh viên, nhiều thí sinh cũng than phiền tương tự.

Trước thắc mắc trên, phía Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết khi thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến trên trang tuyển sinh của nhà trường, các em sẽ được yêu cầu thực hiện bước chọn nguyện vọng ngành học mong muốn trong nhóm ngành mà các em đã trúng tuyển.

Nhà trường sẽ thực hiện xác định ngành học trong nhóm ngành theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh và bước phân phối này được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh và theo điểm trúng tuyển.

Do đó, nhà trường khẳng định phản ánh “các thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành IU05 không được chủ động chọn ngành học và nhà trường sẽ tự động sắp xếp ngành cho các em” là sai.

Dẫu khẳng định như vậy nhưng trước câu hỏi nhà trường có đảm bảo 100% thí sinh muốn học ngành nào sẽ được vào đúng ngành đó hay không, trường cho biết sẽ xem xét.

“Trường sẽ tiến hành bước phân phối theo nguyên tắc đã được Hội đồng tuyển sinh duyệt: Thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành sẽ đăng ký tiếp nguyện vọng 1-2-3 vào các ngành học mong muốn trong nhóm ngành đào tạo, Hội đồng tuyển sinh sẽ ưu tiên xem xét nguyện vọng 1 của thí sinh, nếu ngành nguyện vọng 1 đã hết chỉ tiêu sẽ xem xét tiếp nguyện vọng 2,3…”, nhà trường cho hay.

Sinh viên nhập học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Nhà trường).

Qua rà soát của phóng viên, các công bố thông tin về tuyển sinh, chỉ tiêu, phân bổ ngành học… được nêu rời rạc thành nhiều văn bản, nhiều thời điểm khác nhau và có điều chỉnh trong giai đoạn xét tuyển. Câu từ trong Thông tin tuyển sinh, một số chỗ có thể hiểu theo nhiều ý khác nhau. Điều này gây khó khăn cho thí sinh trong việc tiếp cận và nắm bắt toàn diện.

Nhóm ngành “tréo ngoe"

Một trong những vấn đề cốt lõi nhất của việc thí sinh phản ứng nằm ở chính cách thức nhà trường xây dựng các nhóm ngành. Cụ thể, nhóm IU05 được gọi là "Nhóm Kỹ thuật" nhưng lại gộp chung 8 ngành thuộc tới 3 mã ngành cấp II (đây là mã thể hiện mã lĩnh vực đào tạo) khác biệt 51, 52 và 58 theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường giải thích rằng việc này được thực hiện căn cứ vào mức độ liên thông và khối lượng kiến thức chung của các ngành trong từng nhóm ngành để phân chia nhóm ngành.

Trường xét tuyển theo nhóm ngành theo chiến lược phát triển chương trình đào tạo của trường nhằm tăng sự liên thông giữa các ngành học, tạo điều kiện cho sinh viên chuyển đổi ngành học, học các chương trình liên ngành và song ngành.

Trả lời câu hỏi cho rằng trường gộp các ngành khó tuyển sinh với ngành hot để dễ tuyển sinh hơn rồi sau đó “ép” thí sinh vào ngành khó tuyển, nhà trường cho rằng đã công bố trong thông tin tuyển sinh.

Việc thực hiện tuyển sinh theo nhóm ngành để thực hiện theo chiến lược chung cho tất cả các ngành học trong kỳ tuyển sinh năm 2025 và không có bất kỳ sự phân biệt ngành khó tuyển sinh hoặc ngành dễ tuyển.

Tuy vậy, theo tìm hiểu của phóng viên, số lượng nhập học so với chỉ tiêu của nhóm ngành này đã cho thấy rõ nét bất cập.

Điển hình năm 2024 xuất hiện các ngành như: Kỹ thuật điện tử - viễn thông (chỉ tiêu 50, nhập học 89), vượt 39 em tương đương 78%; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chỉ tiêu 90, nhập học 127), vượt 37 em tương đương 41,1%; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chỉ tiêu 160, nhập học 200), vượt 40 em, tương đương 25%.

Trong khi đó, có những ngành tỷ lệ nhập học rất thấp, chỉ đạt 50%, thậm chí năm 2023 chỉ là 27,5%.

Quy định của Bộ GD&ĐT là vi phạm khi vượt 3%.

Chỉ tiêu và số lượng nhập học của các ngành trong nhóm IU05 trong 2 năm gần nhất (Tổng hợp: PV).

Theo các chuyên gia, điều này là "tréo ngoe" và không thấy sự tương đồng rõ nét giữa các ngành.

Ông Nam, Trưởng phòng Đào tạo một trường đại học công lập lớn, cho rằng xếp nhóm ngành theo cách này có vẻ “tréo ngoe", không thấy sự tương đồng rõ nét giữa các ngành trong nhóm IU05.

Theo ông, khi xây dựng nhóm ngành, các ngành trong nhóm cần chung mã ngành đào tạo (mã cấp II).

“Không hiểu, trường sẽ xác định chỉ tiêu kiểu gì với cách xếp như vậy. Thông tin này không xuất hiện công khai trong Thông tin tuyển sinh của trường nên khó để xã hội theo dõi và giám sát", ông Nam cho hay.

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Nhà trường).

Một lãnh đạo phòng tuyển sinh của trường công lập khác tại TPHCM cũng nói điều này đi ngược với hướng nghiệp, chọn ngành cho thí sinh.

“Lâu nay, chúng ta vẫn nói chọn ngành trước rồi mới chọn trường. Nhưng với cách làm này khiến thí sinh rơi vào thế chọn trường trước rồi đợi xếp ngành học. Chẳng hạn, thí sinh chỉ thích mỗi ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, giờ buộc phải chọn thêm 2 ngành khác nếu không còn chỉ tiêu, vậy sao còn đam mê học hành?", vị này chia sẻ.

Vị này cũng khuyên thí sinh và phụ huynh cần hết sức thận trọng khi bắt gặp những trường xếp nhóm kiểu này vì có thể bị xếp vào ngành học không mong muốn.

“Ngày càng nhiều cách tuyển sinh khó hiểu, một số trường chơi “chiêu" trong tuyển sinh để dễ điều phối chỉ tiêu từ ngành dễ sang ngành khó và ngược lại. Do đó, thí sinh cần đọc kỹ Thông tin tuyển sinh, hỏi rõ ràng, tốt nhất bằng văn bản hoặc có ghi âm lại khi lựa chọn vào những trường có thông tin tuyển sinh rắc rối như vậy", vị chuyên gia cho hay.

Lãnh đạo một trường đại học phía Nam phản đối cách phân bổ ngành học cho sinh viên.

Ông thẳng thắn: “Tôi cho rằng tuyển sinh theo cách này là “không có đạo đức”. Quyền lựa chọn ngành học phải là của thí sinh. Thí sinh đã chọn ngành là kỳ vọng rất nhiều vào cả tương lai phía trước mà giờ có thể phải sang ngành khác. Nhà trường không có quyền quyết định tương lai của các em".

Trường Đại học Quốc tế nhiều năm tuyển sinh vượt chỉ tiêu Cuối năm 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT có Kết luận số 33/KL-TTr sau khi tiến hành thanh tra đối với Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Trong đó, có nội dung, 2 năm liên tiếp 2021, 2022, Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh vượt chỉ tiêu cho phép. Trường tổ chức tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 khối ngành III tuyển vượt 26,1%; khối ngành V tuyển vượt 11,1%; khối ngành VII tuyển vượt 11,4% so với chỉ tiêu công bố. Trường tổ chức tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý tuyển vượt 13,5%; lĩnh vực Toán và Thống kê tuyển vượt 23,3%; lĩnh vực Máy tính & Công nghệ thông tin tuyển vượt 22,5%; lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật tuyển vượt 18,8% chỉ tiêu đã công bố.

* Tên sinh viên và chuyên gia đã được thay đổi