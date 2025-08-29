Yêu cầu sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thông tin trên vừa được nêu tại Nghị quyết 71-NQ/TW, ngày 22/8, của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết 71 cũng nhấn mạnh việc khẩn trương xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục đại học. Trong đó, cần triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn.

Ngành giáo dục cần nghiên cứu sáp nhập các viện nghiên cứu với các cơ sở giáo dục đại học; nghiên cứu chuyển một số trường đại học về địa phương quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo nhân lực của địa phương.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai các đề án về phát triển nguồn nhân lực và hợp tác "3 nhà" (Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp), do Bộ GD&ĐT tổ chức hồi giữa tháng 6, TS Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, theo quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, sẽ hình thành các trung tâm giáo dục đại học lớn, khoảng 50 đến 60 cơ sở giáo dục đại học đào tạo tới trình độ tiến sĩ.

Đặc biệt, sẽ sắp xếp thu gọn một số cơ sở giáo dục đại học công lập; tổ chức lại các trường đại học sư phạm về thể dục, thể thao, nghệ thuật.

Tái cấu trúc và phát triển các trường đại học sư phạm kỹ thuật thành các cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghệ và kỹ thuật.

Đối với các trường cao đẳng sư phạm, hướng sắp xếp và tổ chức theo hướng sáp nhập với một trường đại học sư phạm hoặc cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực (có trường, khoa sư phạm hoặc khoa học cơ bản);

Sáp nhập vào một cơ sở giáo dục đại học tại địa phương hoặc trong vùng. Sáp nhập, hợp nhất với một số cơ sở giáo dục khác tại địa phương.

Ngoài việc sáp nhập, dự kiến thời gian tới sẽ nâng cấp phát triển Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm TPHCM thành các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về sư phạm.

5 đại học kỹ thuật - công nghệ trọng điểm và các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm khác giữ vai trò hạt nhân (Ảnh: Duy Thành).

Cũng theo ông Dũng, dự kiến từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tập trung đầu tư, nâng cấp phát triển đại học quốc gia và đại học vùng đạt chất lượng, uy tín ngang tầm khu vực và thế giới.

Cùng với 2 đại học sư phạm và 5 đại học kỹ thuật - công nghệ trọng điểm và các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm khác giữ vai trò hạt nhân, nòng cốt của mạng lưới cơ sở giáo dục đại học.

Phát triển đại học Huế và ĐH Đà Nẵng thành ĐH Quốc gia. Trong đó, ĐH Quốc gia TPHCM được giao quy mô đào tạo lớn nhất với 120.000-130.000 người học, ĐH Quốc gia Hà Nội có 70.000-80.000 người học, ĐH Quốc gia tại Huế, Đà Nẵng dự kiến có 140.000-150.000 người học.

Các ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến được định hướng phát triển thành nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á.

Hình thành nhóm 5 trường đại học kỹ thuật - công nghệ và các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm về sức khỏe…

Cũng theo TS Nguyễn Anh Dũng, việc sáp nhập giúp phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm đồng bộ, hiện đại với quy mô, cơ cấu phân bố hợp lý.