Bỏ hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập

Chỉ đạo trên nằm trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ban hành ngày 22/8.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức đảng, nhất là vai trò người đứng đầu cấp uỷ trong các cơ sở giáo dục.

“Không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập, trừ các trường công lập có thoả thuận quốc tế. Thực hiện bí thư cấp uỷ kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục”, Nghị quyết nêu rõ.

Một phiên họp Hội đồng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: USSH).

Đây là một điểm rất mới trong việc tổ chức hoạt động của nhà trường. Trước đó, theo Luật Giáo dục Đại học 2018, các trường đại học công lập phải có Hội đồng trường để thực hiện quyền tự chủ và quản trị nhà trường.

Tại Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, cụ thể hoá chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc bỏ hội đồng trường; đồng thời thiết kế quy định theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở giáo dục, đào tạo tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu.