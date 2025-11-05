Sinh viên bị ảnh hưởng mưa lũ có thể được hoãn, giảm học phí

Ngày 5/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ tại Đại học Đà Nẵng.

Sinh viên bị ngập lụt tại khu dân cư đường Mẹ Suốt, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, tính đến ngày 3/11, có hơn 800 sinh viên của đơn vị bị ảnh hưởng, gia đình thiệt hại bởi mưa lũ. Nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thống kê, rà soát để thực hiện việc hỗ trợ, triển khai chính sách học bổng đảm bảo công bằng, khách quan.

Các trường, đơn vị, phòng công tác sinh viên thuộc Đại học Đà Nẵng đang nắm bắt tình hình, báo cáo tham mưu để hỗ trợ giãn thời gian đóng học phí cho sinh viên khó khăn; huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để trao học bổng cho sinh viên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng trao 200 triệu đồng cho Đại học Đà Nẵng (Ảnh: Đại học Đà Nẵng).

Ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Đại học Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, gửi lời thăm hỏi, động viên đến giảng viên, sinh viên, học viên tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng cũng đề nghị Đại học Đà Nẵng lưu ý việc hoãn, giãn, thậm chí giảm học phí cho những sinh viên bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ. Đồng thời, đề xuất các trường, đơn vị có thêm nhiều hình thức hỗ trợ kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng hoàn cảnh, đối tượng trên tinh thần không để sinh viên nào phải dừng học do hoàn cảnh khó khăn sau thiên tai.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng cho Đại học Đà Nẵng để hỗ trợ cho những sinh viên bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ.