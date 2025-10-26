Hàng chục học sinh buộc phải ở lại trường để tránh lũ

Ngày 26/10, theo báo cáo của UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng, trước hình hình thời tiết mưa lớn phức tạp, nước sông Leng dâng cao và chảy siết dẫn đến nguy cơ sạt lở bờ kè tại Trường Tiểu học Trà Leng 2.

Trong khi đó, tại Trường THCS Trà Leng 1, có 35 em học sinh nội trú, được yêu cầu ở lại trường.

Lực lượng chức năng xã Trà Leng hỗ trợ di dời tài sản cho người dân vùng nguy cơ sạt lở (Ảnh: Phú Thiện).

UBND xã Trà Leng đã chỉ đạo nhà trường quán triệt học sinh không được đi ra ngoài, đồng thời phân công giáo viên trực theo dõi, nắm tình hình để đảm bảo an toàn.

Chiều cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn gửi UBND phường, xã, các trường, về việc chủ động ứng phó với thời tiết xấu.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học có phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên, người lao động, trẻ mầm non, học sinh, học viên và tài sản, tài liệu của đơn vị, trường học trước tình hình mưa, lũ.

Chủ tịch UBND các phường, xã, thủ trưởng các trường, trung tâm (nhất là khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở, lũ quét) căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên được nghỉ học (khi cần thiết).

Nhà người dân bị đất đá sạt lở gây hư hỏng (Ảnh: A Núi).

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trong mọi tình huống, khi trẻ mầm non, học sinh, học viên còn có mặt ở trường, nhà trường phải phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc, đảm bảo an toàn.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường việc quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh phổ thông, không để học sinh ra về khi các điều kiện an toàn chưa đảm bảo.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học, trường đại học tư thục căn cứ tình hình, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ 13h ngày 25/10 đến 13h ngày 26/10, phía Nam thành phố Đà Nẵng có mưa phổ biến 100-200mm.

Từ chiều 26/10, đến tối 28/10, thành phố tiếp tục có mưa lớn. Tổng lượng mưa ở vùng núi phía Tây Nam ghi nhận cao nhất 250-450mm, có nơi trên 600mm.