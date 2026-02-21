Bài thơ về lì xì ngày Tết gây sốt mạng xã hội

Bài thơ về lì xì Tết gây sốt mạng xã hội Tết Bính Ngọ (Ảnh: MXH).

Những ngày đầu năm, một bài thơ thiếu nhi với câu chữ giản dị, ngắn gọn nhưng “đánh trúng” cảm xúc Tết bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận.

Bài thơ có nội dung rất ngắn:

“Ông lì xì

Bà lì xì

Bác lì xì

Cô lì xì

Em làm gì?

Em đưa mẹ!”

Tác phẩm nằm trong cuốn sách “Đúng là Tết” do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành, thuộc tập thơ thiếu nhi của tác giả Bùi Phương Tâm, minh họa bởi họa sĩ Mai Ngô.

Điều khiến bài thơ được chia sẻ rộng rãi không nằm ở cấu trúc cầu kỳ hay triết lý sâu xa, mà ở chính cách diễn đạt “rất trẻ con” - ngắn, trực diện và mang góc nhìn hồn nhiên.

Bên cạnh tính giải trí, bài thơ còn vô tình chạm đến một chủ đề gây tranh cãi mỗi mùa Tết - chuyện tiền lì xì của trẻ nhỏ.

Việc "em đưa mẹ" trong bài thơ không chỉ là một hành động vần điệu, mà nó phản ánh một nét văn hóa gia đình.

Bài thơ về lì xì Tết xuất hiện trong tập thơ "Đúng là Tết" (Ảnh: TH Cổ Loa).

Một số ý kiến cho rằng bài thơ phản ánh thực tế quen thuộc trong nhiều gia đình Việt: trẻ nhận lì xì nhưng thường được bố mẹ giữ hộ.

Ngược lại, không ít người nhìn thấy ở đó một thông điệp nhẹ nhàng về sự tin tưởng, gắn bó gia đình - khi đứa trẻ sẵn sàng đưa phong bao đỏ cho mẹ mà không chút do dự.

Với trẻ nhỏ, chiếc phong bao đỏ là niềm vui, là lời chúc từ người thân.

Nhưng với cha mẹ, đó còn là trách nhiệm quản lý tài chính và dạy con về giá trị của đồng tiền. Bài thơ không đưa ra lời khuyên giáo điều, nó chỉ đơn giản là một lát cắt cuộc sống đầy chân thực và đáng yêu.

Từ góc nhìn văn hóa, đây cũng chính là điểm thú vị của thơ thiếu nhi: dùng sự hồn nhiên để chạm tới những vấn đề rất đời thường của người lớn.

Không dừng lại ở chuyện lì xì, “Đúng là Tết” còn là một bức tranh muôn màu của những hình ảnh thân thuộc mà đôi khi nhịp sống hối hả làm chúng ta lãng quên.

Tác giả Bùi Phương Tâm đã khéo léo nhắc nhở mọi người hãy "cất điện thoại" để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

"Cất điện thoại!

Gói bánh nào

Sân là bếp

Chiếu để ngồi..."

Hình ảnh gói bánh chưng xuất hiện trong tập thơ (Ảnh: Fahasha).

Cuốn sách khắc họa một không gian Tết đa giác quan: từ màu sắc rực rỡ của "đào phai, đào bích", vị đậm đà của "thịt đông, canh dưa, cá kho", cho đến âm thanh nhộn nhịp của những phiên chợ cuối năm.