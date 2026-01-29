“Siết” tuyển sinh đại học bằng học bạ, Bộ GD&ĐT nói gì?

Dự thảo Quy chế tuyển sinh do Bộ GD&ĐT ban hành chiều qua quy định, phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ) sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 3 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 của tổng điểm theo thang điểm 30.

Theo đó, thí sinh sử dụng phương thức này phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 theo thang điểm 30.

Việc "siết" tuyển sinh bằng học bạ nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào (Ảnh: Thành Đông).

Giảm rắc rối trong tuyển sinh

Trả lời phóng viên Dân trí sáng nay (29/1), GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, sở dĩ đưa ra quy định này bởi việc xét tuyển bằng kết quả học bạ đã tồn tại hơn 10 năm qua. Phương thức này luôn chiếm khoảng 40% tổng số thí sinh trúng tuyển và thời gian qua phương thức xét tuyển này chủ yếu dựa trên kết quả học tập của học sinh ở lớp 12.

Việc “siết” quy định này nhằm đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh thông qua kết quả học tập đủ ba năm cấp 3.

Thêm vào đó, phương thức này bổ sung thêm điều kiện cần là học sinh phải đạt 16 điểm cho 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm môn Toán và môn Ngữ văn và một môn thi khác) giúp học sinh không lơ là học tập.

Đây cũng là mức điểm phần lớn thí sinh sẽ đạt trong kỳ thi tốt nghiệp, bảo đảm nguồn tuyển đủ ngưỡng chất lượng cho các trường đại học.

Về đề xuất cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, ông Thảo cho rằng, qua thống kế, có gần 20 phương thức tuyển sinh được các trường đại học sử dụng thời gian qua. Tuy nhiên, khoảng 90% thí sinh trúng tuyển bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển học bạ hoặc kết hợp đồng thời thi tuyển và xét tuyển học bạ.

Một số phương thức tuyển sinh nhiều năm có rất ít thí sinh sử dụng hoặc trúng tuyển nhưng lại gây ra sự rắc rối cho phụ huynh và thí sinh khi tìm hiểu về tuyển sinh đại học, gây lãng phí sức người, sức của.

Do đó, việc quy định chỉ còn 5 phương thức nhằm đơn giản hóa việc tuyển sinh, giúp thí sinh, phụ huynh hiểu đúng, dễ tiếp cận.

“Việc này đã được thảo luận và lấy ý kiến các đại diện cơ sở đào tạo tại các buổi tọa đàm xây dựng dự thảo Quy chế tuyển sinh và nhận được sự đồng thuận cao.

Với 5 phương thức xét tuyển (chưa bao gồm phương thức tuyển thẳng) đã bao gồm trên 95% thí sinh trúng tuyển thời gian qua; giảm số phương thức không chỉ có tác động lớn đến quá trình đơn giản hóa tuyển sinh mà còn tiết kiệm chi phí, minh bạch hóa và tạo sự công bằng hơn cho các thí sinh”, ông Thảo khẳng định.

Giảm điểm cộng với chứng chỉ ngoại ngữ chỉ còn một nửa so với những năm trước

Chứng chỉ ngoại ngữ không còn là “tấm vé” đa năng

Về quy định dự kiến mỗi thí sinh chỉ còn 10 nguyện vọng, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho hay, theo dõi kết quả thí sinh trúng tuyển trong thời gian qua, Bộ GD&ĐT nhận thấy, thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng 1 chiếm 35,1%; thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng dưới 10 chiếm 98,5%. Số thí sinh xét tuyển ở các đợt bổ sung chiếm hơn 1,0%.

Như vậy, số thí sinh trúng tuyển và nhập học ở nguyện vọng lớn hơn 10 là vô cùng thấp. Tại Hội nghị Giáo dục Đại học năm 2025 vừa qua, phần lớn các trường đại học đề xuất giới hạn nguyện vọng đăng ký từ 1-5 cho mỗi thí sinh.

Qua phân tích số liệu và để bảo đảm cơ hội học tập của học sinh theo cách thức xét tuyển hiện nay, Bộ GD&ĐT cho rằng, đề xuất 10 nguyện vọng cho mỗi đợt xét tuyển của một thí sinh là hợp lý.

Điều chỉnh này góp phần tiết kiệm chi phí cho thí sinh, rút ngắn thời gian xét tuyển và đồng thời đòi hỏi cũng phải tìm hiểu nghiêm túc hơn về ngành nghề đào tạo, đặc biệt là việc xác định ngành học phù hợp với năng lực, sở trường của bản thân.

Đối với các chương trình đào tạo giáo viên được nhà nước hỗ trợ ngân sách đào tạo, thí sinh cần xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp thông qua việc đặt các nguyện vọng ưu tiên từ 1 đến 3. Việc này cũng làm giảm áp lực cho các trường đại học sư phạm phải xác định chính xác số lượng sinh viên nhập học hưởng ngân sách và xác định vị trí công tác sau khi tốt nghiệp.

Cũng tại Dự thảo Quy chế năm nay có điều chỉnh về điểm xét thưởng, theo đó điểm khuyến khích trong đó điểm thành phần của từng điểm cộng tối đa 1,50 điểm theo thang điểm 30 và tổng điểm cộng không quá 3 điểm.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng, quy chế tuyển sinh vẫn duy trì mức điểm cộng của thí sinh nhưng không vượt quá 3 điểm theo thang điểm 30. Tuy nhiên, mức điểm cộng này cao/thấp tùy thứ tự ưu tiên: Các đối tượng học sinh giỏi, đoạt giải; thí sinh có năng khiếu đặc biệt và có các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế.

Ngoại ngữ là một trong những yêu cầu chuẩn đầu ra của hầu hết các chương trình đào tạo bậc đại học. Đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế, ngoại ngữ vẫn là một công cụ quan trọng nên cần duy trì xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

Tuy nhiên, theo GS Thảo, Dự thảo Quy chế tuyển sinh lần này điều chỉnh giảm chỉ còn một nửa so với năm ngoái, điều này vừa giúp khai thác được năng lực ngoại ngữ của thí sinh nhưng bảo đảm công bằng trong xét tuyển. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng trong quy đổi điểm môn ngoại ngữ hoặc chỉ được sử dụng cho điểm thưởng.