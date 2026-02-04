Một trường đại học chi hơn 68 tỷ đồng thưởng Tết

Thời điểm này, một số trường đại học đã thông tin mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho cán bộ, giảng viên, người lao động.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM chi hơn 68 tỷ đồng thưởng Tết (Ảnh: Nhà trường).

Tết Nguyên đán 2026, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM chi hơn 68 tỷ đồng để thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho khoảng 1.600 cán bộ, giảng viên và người lao động.

Mỗi cá nhân được nhận lương tháng 13 cùng khoản thưởng bổ sung, tính mức bình quân khoảng trên 40 triệu đồng/người.

Theo đại diện nhà trường, do chế độ thưởng được tính dựa trên hệ số lương nên mỗi người sẽ nhận mức thưởng khác nhau. Nhưng nhìn chung, mức thưởng Tết năm nay của giảng viên và nhân viên tương đương hoặc cao hơn so với năm trước.

Trường Đại học Luật TPHCM thực hiện chính sách chăm lo Tết Nguyên đán 2026 theo quy chế chi tiêu nội bộ. So với năm 2025, năm nay trường tăng 10% tiền thưởng chung cho tổng số cán bộ, giảng viên, người lao động gần 500 người, trong đó có 353 giảng viên.

Ngoài ra, trường tăng 5% tiền thưởng danh hiệu thi đua. Bên cạnh đó, trường cũng chi bổ sung một tháng thu nhập tăng thêm năm 2025 cho tất cả viên chức, người lao động.

Nhiều năm qua, Trường Đại học Công thương TPHCM áp dụng duy nhất một mức thưởng Tết cho tất cả nhân sự từ vị trí hiệu trưởng đến bảo vệ lao công.

Năm nay, mỗi nhân sự của trường nhận tổng cộng 30 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với mọi năm. Trong đó, trước Tết mỗi người sẽ nhận 27 triệu đồng và thêm lì xì đầu năm 3 triệu đồng.

Nói về mức thưởng Tết chung cho tất cả mọi người từ hiệu trưởng đến công, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TPHCM, cho biết cán bộ quản lý, giảng viên làm việc tại trường tùy chức danh, vị trí, bằng cấp đã có mức thu nhập cao hơn những nhân viên khác.

Còn ngày Tết, tất cả người lao động, bản thân ông hay các anh chị tạp vụ, nhân viên đều có nhu cầu đón tết như nhau, đều có những khoản cần chi tiêu dành cho gia đình, người thân. Mức thưởng chung nhằm tạo sự gắn kết và tri ân sự đóng góp của tất cả mọi thành viên, mọi bộ phận.

Tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (Trước là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) người lao động được hưởng một tháng lương cùng khoản hỗ trợ cố định, bao gồm chi phí trang phục, ăn trưa và các dịch vụ tiện ích trong trường. Với cách chi trả này, mức thưởng Tết có sự khác biệt tùy theo chức danh và thời gian công tác.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, năm ngoái khoản hỗ trợ cố định ở mức 25 triệu đồng và dự kiến sẽ tăng nhẹ trong năm nay. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng lương đối với một số cán bộ, giảng viên cũng góp phần làm tổng mức thưởng Tết cao hơn.

Những năm gần đây, mức thưởng Tết của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM ở mức 30-80 triệu đồng. Năm nay, dự kiến cao hơn mức này.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM), tổng kinh phí chi cho khoảng 400 cán bộ, giảng viên ước khoảng 10 tỷ đồng. Mức thưởng Tết được xây dựng theo các nhóm đối tượng với sự phân tách rõ rệt.

Theo phương án chi trả, người lao động có thâm niên từ một năm trở lên được nhận 70% mức lương hàng tháng, kèm theo khoảng 7,5 triệu đồng từ quỹ thưởng. Nhóm có thời gian làm việc từ 6 đến 11 tháng được nhận 35% lương tháng và khoảng 3,75 triệu đồng.

Mức thưởng Tết cao nhất tại trường khoảng 60 triệu đồng/người.