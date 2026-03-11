Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh sinh ngày 19/10/1978, quê quán xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, trình độ Cử nhân Ngoại ngữ tiếng Anh, Thạc sĩ Phương pháp giảng dạy tiếng Anh và Tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Quyên Thanh gắn bó với ngành Giáo dục. Bà từng đảm nhiệm các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long; Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Long; Phó Giám đốc, Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT (Ảnh: Quốc hội).

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh từng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021; đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Hiện Bộ GD&ĐT gồm có: Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng, cùng các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Lê Quân và Nguyễn Thị Quyên Thanh.