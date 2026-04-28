Những màn đáp trả tin “anh mượn tạm 30 triệu” từ Zalo Phó Giám đốc Sở

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết sau một ngày bị kẻ gian xâm nhập tài khoản Zalo, ông đã lấy lại và khôi phục tài khoản. Ông cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến nhiều người.

Trong thời gian tài khoản Zalo của ông bị xâm nhập, kẻ gian đã mạo danh ông để nhắn tin đến rất nhiều người trong danh bạ như giáo viên, đồng nghiệp, phụ huynh, đối tác... nhằm vay mượn tiền, nhờ chuyển khoản hoặc đưa ra các yêu cầu liên quan đến tài chính.

Một phụ huynh mượn lại kẻ gian 5 triệu cho đủ 30 triệu đồng khi nhận được tin vay tiền từ tài khoản Zalo của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM (Ảnh: Hoài Nam).

Tuy nhiên, theo ông Phong, đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào bị lừa. Khi nhận được tin nhắn “ anh mượn tạm 30 triệu ”, phần lớn mọi người đều nhanh chóng nhận ra đây không phải là ông mà do tài khoản đã bị xâm nhập.

Một số người còn đáp trả lại kẻ gian bằng cách hỏi ngược những câu hỏi cá nhân như: “Tên thật của anh là gì?”, “Anh đang làm nghề gì?”, “Anh có mấy người con?”, “Con anh tên gì?”, “Nhà anh ở đâu?”, “Vợ anh tên gì, làm nghề gì?”... và yêu cầu trả lời đúng sẽ chuyển khoản.

Có người còn nhắn lại: “Tài khoản em chỉ còn 25 triệu thôi, anh chuyển cho em mượn 5 triệu cho đủ 30 triệu để em cho anh mượn nhé”.

Một số trường hợp khác phản hồi: “Em giữ quỹ cơ quan chỉ có tiền mặt, anh chạy qua lấy nhé!” hoặc “Em đã chuyển vào số tài khoản cũ của anh rồi đấy!”.

Theo ông Phong, qua sự việc, có thể thấy mọi người hiện nay đã cảnh giác hơn và nắm bắt khá rõ các chiêu thức lừa đảo của kẻ gian. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho chính ông trong việc bảo vệ tài khoản cá nhân, xử lý nhanh khi sự cố xảy ra, cũng như là lời cảnh báo chung cho mọi người.

Nhiều người tỉnh táo và nhận ra ngay tài khoản phía bên kia đã bị kẻ gian xâm nhập (Ảnh: Hoài Nam).

“Ngay khi nhận ra mất tài khoản, tôi đã báo cho người thân và cơ quan để gửi thông tin cảnh báo đến mọi người, các nhóm có tôi tham gia. Tôi cũng báo Công an PA05 nhờ hỗ trợ khóa tài khoản, đồng thời phát đi thông báo khẩn về việc tài khoản đang bị xâm nhập”, ông Phong cho biết.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, từ chiều tối 23/4, nhiều giáo viên, đồng nghiệp trong ngành giáo dục tại TPHCM và cả phụ huynh đã nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông Nguyễn Văn Phong với nội dung: “Có đủ 30 triệu đồng không cho mượn tạm có việc. Sáng mai gửi lại được không?”.

Đáng chú ý, số tài khoản ngân hàng mà kẻ gian gửi để lừa đảo cũng hiển thị tên Nguyễn Văn Phong.