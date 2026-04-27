Nhà trường bị phản ứng vì lấy ngày nghỉ lễ để làm căn cước cho học sinh

Giáo viên bức xúc vì phải đi làm ngày nghỉ lễ

Báo Dân trí nhận được phản ánh của một số giáo viên, phụ huynh về việc Trường THCS và THPT Long Bình (xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp) sắp xếp ngày 27/4 (ngày nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương) là ngày thực hiện đăng ký cấp căn cước cho học sinh từ 6 đến dưới 14 tuổi thông qua cổng dịch vụ công.

Việc lấy ngày nghỉ lễ nhưng không thông báo sớm để giáo viên, phụ huynh sắp xếp công việc đã khiến nhiều người bức xúc.

Thư mời phụ huynh đến làm thủ tục (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Hồng (đã đổi tên) cho biết thư mời được gửi cho phụ huynh với nội dung vào 7h ngày 27/4 mời phụ huynh đến trực tiếp tại lớp học để thực hiện các bước đăng ký cấp căn cước cho học sinh từ 6 đến dưới 14 tuổi thông qua cổng dịch vụ công.

Hồ sơ chuẩn bị gồm giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao), giấy thông báo định danh cá nhân, điện thoại đã gắn sim chính chủ, căn cước công dân của phụ huynh, thông tin tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Hồng khẳng định, dù rất ủng hộ chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ, nhưng cách thức phối hợp giữa cơ quan chức năng và nhà trường hiện nay "đẩy" giáo viên vào tình cảnh quá tải, thậm chí bị không được hưởng nghỉ lễ chính đáng.

Trong quá trình triển khai, giáo viên phải tự nghiên cứu các bước đăng ký trên Cổng dịch vụ công và ứng dụng VNeID, ghi chép tỉ mỉ từng thao tác vào sổ tay để hướng dẫn lại cho hàng chục phụ huynh. Việc này đòi hỏi kỹ năng công nghệ và nghiệp vụ hành chính vốn không phải chuyên môn của giáo viên, đặc biệt gây khó khăn lớn cho các thầy cô lớn tuổi.

"Đáng nói hơn, theo thư mời của trường, phụ huynh được mời đến trường lúc 7h ngày 27/4 để thực hiện thủ tục. Đây là ngày nghỉ bù lễ. Việc tổ chức vào thời điểm này khiến nhiều giáo viên không được nghỉ lễ trọn vẹn, đồng thời cũng gây bất tiện cho phụ huynh", ông Hồng bày tỏ. .

Ông cũng cũng than phiền việc giáo viên đang phải đảm nhận thêm công việc không thuộc chuyên môn, trong khi nhiệm vụ chính là giảng dạy. Việc “gánh thêm việc” kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy học mà còn tác động đến tâm lý, sự yên tâm công tác của giáo viên.

Theo ý kiến phụ huynh, trước đó, một trường tiểu học gần đó cũng vừa tổ chức đăng ký cấp căn cước cho học sinh từ 6 đến dưới 14 tuổi vào ngày 23-24/4 vừa qua. Theo chia sẻ thì khi đến lớp, do cổng dịch vụ công bị lỗi nên giáo viên chủ nhiệm khá loay hoay xử lý, cũng không có cán bộ của địa phương hỗ trợ.

"Vì mất thời gian quá nên tôi nói với giáo viên chủ nhiệm cho về nhà xem clip hướng dẫn đăng ký, chỉ trong 10 phút là thực hiện xong các bước. Tôi nghĩ chỉ nên tập trung tại trường đối với những phụ huynh lớn tuổi hoặc không rành công nghệ, còn những ai quen thao tác trên điện thoại thì có thể từ đăng ký ở nhà hoặc đến trụ sở công an, UBND xã nhờ hướng dẫn, không cần phải tập trung đồng loạt trong ngày nghỉ lễ", phụ huynh Bắc (đã đổi tên) nói.

Quy trình hướng dẫn đăng ký thủ tục (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kế hoạch khẩn, thời hạn gấp rút nên bắt buộc chọn ngày nghỉ lễ

Ông Bùi Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Long Bình thừa nhận việc sắp xếp thời gian đăng ký cấp căn cước cho học sinh vào ngày nghỉ lễ như trong thư mời là có thật. Ông lý giải nhà trường cũng vì áp lực tiến độ, thời hạn được giao nên mới chọn ngày nghỉ để thực hiện.

Theo ông Phương, sĩ số của trường có hơn 1.400 học sinh, trong đó danh sách đăng ký cấp căn cước có khoảng 400 em, đa phần là khối 6, 7, 8.

"Ngày 23/4 vừa rồi xã có họp khẩn 7 hiệu trưởng trên địa bàn để địa phương ra quân đăng ký cấp căn cước cho học sinh. Kế hoạch chung là các trường phải hoàn thành công việc này chậm nhất 28/4. Sau thời hạn, còn bao nhiêu trường hợp thì địa phương sẽ đồng loạt làm tiếp", ông Phương cho hay.

Cũng theo lãnh đạo trường, phụ huynh đa số làm công nhân, việc địa phương giao kế hoạch khẩn cấp nên nhà trường sau khi họp bàn giáo viên và thống nhất phát hành thư mời cũng khẩn trương, gấp rút theo.

Theo kế hoạch, nhà trường sắp xếp các khối 6, 7, 8 làm theo 2 ca. Đội ngũ giáo viên tin học của trường có 5 người đã được tập huấn để làm các thủ tục, ngoài ra còn có chi đoàn giáo viên, lực lượng của UBND, công an xã đến hỗ trợ, dự kiến số lượng khoảng 30 người và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh làm các thủ tục được nhanh chóng.

"Tôi cũng có trao đổi rõ với các thầy cô đây là nhiệm vụ chính trị, cấp trên giao rất khẩn trương, phía thầy cô cần thông cảm", lãnh đạo Trường THCS và THPT Long Bình phân tích.

Lãnh đạo UBND xã Long Bình cho biết toàn xã có 7 trường học. Trước đó địa phương có giao cho các trường thực hiện việc đăng ký cấp căn cước cho học sinh từ 6 đến dưới 14 tuổi thông qua cổng dịch vụ công.

Theo lãnh đạo xã, tỉnh có văn bản kích hoạt định danh mức 2 và làm căn cước công dân cho trẻ từ 6 đến 14 tuổi đồng thời giao chỉ tiêu cho xã nên địa phương đã thông báo đến các trường để sắp xếp vì trình tự thủ tục khi đăng ký cần phải có phụ huynh và học sinh đi kích hoạt để làm căn cước.

"Xã không đủ máy, tỉnh sắp xếp cho xã được từ ngày 9 đến 15/5. Địa phương giao cho các trường làm sao hướng dẫn người dân đến xã để làm định danh mức 2, còn làm căn cước thì bắt buộc từ thời gian trên", lãnh đạo UBND xã Long Bình cho hay.

Phía địa phương cũng thông tin thêm nhà trường có báo cáo là ngày nghỉ lễ mới có phụ huynh ở nhà để đi với con, còn những ngày khác thì phụ huynh đi làm, nếu mời thời gian khác thì không đến trường được.

Theo vị lãnh đạo, địa phương giao xuống các trường, còn các trường tự lên kế hoạch, trong quá trình thực hiện sẽ có ngành chức năng hỗ trợ, nếu không làm được có thể đến công an xã làm trực tiếp.