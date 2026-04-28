Tài xế xe buýt chạy chậm, chờ nhóm học sinh đi muộn hút 1,5 triệu lượt xem

Một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc tài xế xe buýt chủ động giảm tốc, kiên nhẫn chờ nhóm học sinh Trường THPT Giồng Ông Tố (phường Bình Trưng, TPHCM) đã bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ sau ít ngày đăng tải.

Bác tài xe buýt số 43 cố ý chạy chậm 200m để chờ đón các em học sinh (Video: NVCC).

Đoạn clip cho thấy một tình huống đời thường mà chạm vào cảm xúc lại khiến người xem, đặc biệt là giới trẻ xúc động và chia sẻ rộng rãi.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1992), người sáng lập trang thông tin “Buýt Sài Gòn” và cũng là người ghi lại đoạn clip, sự việc xảy ra trên tuyến xe buýt số 43. Khi đang ngồi ở hàng ghế cuối, anh bất ngờ nhận thấy chiếc xe chạy chậm hơn thường lệ trên một đoạn đường dài khoảng 200m.

“Bình thường bác tài chạy khá nhanh để đảm bảo lộ trình, nhưng hôm đó xe lại giảm tốc. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy mấy em học sinh đang chạy theo phía sau nên quyết định quay lại vì thấy đây là một khoảnh khắc rất đáng nhớ”, anh Sơn kể.

Điều khiến đoạn video gây chú ý không chỉ nằm ở việc tài xế chờ học sinh, mà còn ở cách ứng xử đầy tinh tế. Không còi giục, không tỏ thái độ sốt ruột, chiếc xe vẫn di chuyển chậm rãi, đủ để các em kịp đuổi theo và lên xe an toàn.

Không khí trên xe lúc đó cũng trở nên nhẹ nhàng và đầy thiện cảm. Theo anh Sơn, không có hành khách nào phàn nàn, ngược lại, nhiều người còn mỉm cười, dõi theo hình ảnh những học sinh đeo ba lô lớn hối hả phía sau.

“Khi các em lên xe, bác tài còn cười và nói: "Chạy từ từ thôi, có gì đâu mà phải vội, chú đợi mà". Câu nói khiến cả khoảnh khắc trở nên ấm áp hơn”, anh Sơn chia sẻ.

Sau khi lên xe, các học sinh đều cúi đầu cảm ơn. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nhưng đủ để để lại ấn tượng đẹp cho những người có mặt trên chuyến xe hôm đó.

Theo anh Sơn, phản ứng vội vàng của học sinh là điều dễ hiểu, bởi với nhiều người, đặc biệt là học sinh, việc chạy theo để kịp chuyến xe quen thuộc sau giờ tan học gần như đã trở thành thói quen. “Không phải lúc nào các em cũng biết tài xế sẽ chờ, nên tâm lý chung là phải cố gắng bắt kịp”, anh nói.

Từ góc nhìn của một người thường xuyên theo dõi và chia sẻ về xe buýt, anh Sơn cho rằng hành động nhỏ của tài xế tuyến 43 đã góp phần tạo nên một hình ảnh tích cực, gần gũi hơn về phương tiện giao thông công cộng.

“Tôi thấy đây là một hình ảnh rất tươi sáng. Trong những chuyến xe hằng ngày vẫn luôn tồn tại những điều tử tế như vậy, chỉ là đôi khi chúng ta chưa để ý”, anh bày tỏ.

Đoạn clip sau khi đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với tổng lượt xem trên Facebook và TikTok vượt mốc 1,5 triệu. Với anh Sơn, con số này là điều ngoài dự đoán, bởi ban đầu anh chỉ đơn giản muốn lưu giữ và chia sẻ một khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống thường nhật.