Nhiệm vụ của quyền Bộ trưởng, các thứ trưởng Bộ GD&ĐT

Quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn

Theo đó, quyền Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng.

Quyền Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư công; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; xã hội hóa giáo dục; công tác thi đua, khen thưởng; công tác pháp chế; công tác kiểm tra; nhiệm vụ cải cách hành chính; báo chí, truyền thông giáo dục; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục.

Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn

Thứ trưởng thường trực Phạm Ngọc Thưởng

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục phổ thông; giáo dục mầm non; công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông; phân luồng và hướng nghiệp học sinh;

Ông cũng tham gia quản lý văn bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân, chứng chỉ do nước ngoài cấp trong phạm vi quản lý của Bộ và các kỳ thi văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng giúp quyền Bộ trưởng chỉ đạo việc xây dựng quy chế thi và hướng dẫn thực hiện quy chế thi trong tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông; thi học sinh giỏi cấp quốc gia; theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy chế thi trong tổ chức các kỳ thi của các cơ sở giáo dục phổ thông; chỉ đạo công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bộ.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục đại học; công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học; giáo dục quốc phòng và an ninh; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công;

Giúp quyền Bộ trưởng chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học; chỉ đạo các công việc thường xuyên của Vụ Pháp chế; chỉ đạo một số công việc cụ thể của công tác khoa học, công nghệ; thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức thuộc quản lý của Bộ; chỉ đạo việc công nhận các cuộc thi, kỳ thi Olympic thuộc một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Thứ trưởng Lê Quân

Thứ trưởng Lê Quân phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất; hợp tác quốc tế; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác kiểm tra trong lĩnh vực được phân công

Thứ trưởng Lê Quân

Ông cũng giúp quyền Bộ trưởng chỉ đạo các nhiệm vụ thường xuyên thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chỉ đạo công việc thường xuyên của công tác quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội, quỹ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.