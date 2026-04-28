Phía sau clip bác sĩ nội trú “triệu view”: Mẹ bán tạp hoá, 3 con học chuyên

Nổi tiếng bất ngờ, bác sĩ nội trú khóa trang cá nhân

Ngày 23/4, một đoạn clip dài 24 giây thu về 1 triệu lượt xem chỉ sau vài tiếng đăng tải. Nội dung trong clip rất đơn giản, mở đầu là hình ảnh của năm 2012, một học sinh lớp 5 tên Nguyễn Minh Thuý trả lời phỏng vấn của đài truyền hình cho biết em muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi để giúp các bệnh nhân khỏi bệnh.

13 năm sau, vào năm 2025, tại hội trường Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Minh Thuý, số thứ tự 34, hô tên chọn ngành bác sĩ nội trú chẩn đoán hình ảnh.

Nữ sinh lớp 5 ngày đó và nữ bác sĩ nội trú hiện tại là một người.

Câu chuyện phía sau clip bác sĩ nội trú "triệu view"

Số thứ tự 34 chỉ điểm số cao thứ 34 trong số hơn 400 người thi đỗ bác sĩ nội trú vào Trường Đại học Y Hà Nội năm ngoái.

Đoạn clip bùng nổ trên mạng xã hội với hàng trăm ngàn lượt tương tác, chia sẻ khắp các diễn đàn hàng triệu thành viên. Nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cô gái Nguyễn Minh Thuý, người đã và đang thực hiện ước mơ ngày nhỏ của mình.

Bác sĩ Nguyễn Minh Thuý trong lễ tốt nghiệp năm 2025 (Ảnh: NVCC).

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Nguyễn Thị Thư, chủ nhân của đoạn clip, đồng thời là chị gái ruột của Nguyễn Minh Thuý. Thư cho biết rất bất ngờ khi đoạn clip về em gái nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vốn dĩ Thư chỉ định làm một clip động viên em, không tưởng tượng được sức ảnh hưởng của những gì mình chia sẻ.

“Em gái tôi biết mình nổi tiếng trên mạng khi đang bận trực trong bệnh viện, vội vàng khóa trang cá nhân”, Thư cho hay.

Trước đó 2 tuần, Thư cũng “khoe” cô em gái út Nguyễn Thị Hòa Thái. Thái là sinh viên lớp K72K Trường Toán học và Công nghệ thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người vừa giành giải nhất môn đại số bảng A tại Olympic toán sinh viên toàn quốc 2026.

Bản thân Thư cũng là một giáo viên dạy tiếng Anh có tiếng tại Hải Phòng, sở hữu IELTS 8.5 và chứng chỉ TESOL (chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế dành cho những người muốn trở thành giáo viên tiếng Anh).

Ba chị em (từ phải qua trái): Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Minh Thuý và Nguyễn Thị Hoà Thái (Ảnh: NVCC).

Thư, Thuý và Thái đều học cấp 3 tại Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Riêng Thái từng đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia và vào vòng tuyển chọn đội tuyển Olympic toán quốc tế.

“Chúng tôi là con của một người mẹ bán tạp hoá, muối dưa muối cà và bố làm lao động tự do”, Thư chia sẻ.

Bố mẹ chỉ giục đi ngủ, chưa bao giờ giục học

Nhà ba chị em Thư, Thuý, Thái ở vùng ngoại thành của Hải Phòng. Trái với hình dung của nhiều người, rằng những học sinh giỏi luôn được bố mẹ kèm cặp từ bé, chị bảo ban em, Thư cho biết: “Khi còn nhỏ, bố mẹ chúng tôi chỉ giục các con nghỉ ngơi và đi ngủ, chưa bao giờ giục học”.

Bản thân Thư hơn các em nhiều tuổi nhưng cũng không dạy các em học bài. Mỗi người đều có mục tiêu riêng để theo đuổi và chinh phục.

Tuy nhiên, ý thức tự giác và ý chí học hành của Thư, Thuý, Thái một phần xuất phát từ quyết tâm phải làm cho mẹ tự hào.

Gia đình của ba chị em Thư, Thuý, Thái (Ảnh: NVCC).

Thư tâm sự, ông bà nội tha thiết muốn có cháu trai nhưng bố mẹ Thư sinh 4 cô con gái. Trên Thư còn có 1 người chị không may mắn, bị bệnh rồi mất lúc nhỏ. Mỗi lần mẹ Thư sinh, cả nhà lại mong chờ một bé trai chào đời, nhưng điều đó không thành hiện thực.

Lớn lên và cảm nhận được những thiệt thòi, tổn thương của mẹ, ba chị em tự nhủ phải học hành thật tốt để chứng minh con gái cũng có thể tài giỏi không thua kém con trai và để mẹ được mở mày mở mặt.

Cả ba cuối cùng cũng làm được điều đó.

Tự nhận bản thân đi đường vòng hơn các em, Thư học chuyên hoá nhưng thi vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Tới năm cuối, Thư nhận ra công việc yêu thích của mình là giảng dạy. Vì muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh giỏi, Thư tìm hiểu và xin được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Anh Quốc. Du học Anh trở về, Thư đang làm đúng nghề mà mình đam mê.

Thuý sắp kết thúc năm thứ nhất bác sĩ nội trú. Còn Thái chuẩn bị tốt nghiệp Sư phạm Toán, cũng đang từng bước tìm học bổng du học để nghiên cứu sâu về toán học.