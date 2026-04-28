Quay lại trường sau thời gian điều trị bệnh, cậu bé được bạn bè vây quanh

Trong đoạn clip, cậu bé đứng nép ngoài cửa lớp, ánh mắt vừa háo hức vừa dè dặt. Khi em vừa bước vào, một nhóm bạn lập tức nhận ra, gọi tên rồi chạy đến ôm, vui đùa và kéo em vào chơi cùng. Không chút ngại ngùng hay xa cách, các em ríu rít trò chuyện, nắm tay nhau như thể người bạn nhỏ chưa từng vắng mặt.

Khoảnh khắc ấy diễn ra tại lớp 1A7, Trường Tiểu học Lĩnh Nam (Hà Nội). Nhân vật chính là em Ngô Minh Việt (8 tuổi), hiện sống cùng gia đình tại phường Vĩnh Hưng.

Hành động gần gũi giữa Minh Việt và các bạn khiến nhiều người xúc động (Ảnh cắt từ clip: NVCC)

“Ba ơi, con sắp vào viện rồi, ba cho con tới lớp chơi với các bạn một chút nhé? Lâu lắm con không đi học… Liệu các bạn còn nhớ tên con không ba?”, câu hỏi của em Minh Việt khiến gia đình xúc động.

Khi em rụt rè bước vào, ánh mắt em vừa háo hức vừa lo lắng. Các bạn vẫn nhớ em và chạy ùa đến để chào đón người bạn của mình.

Đứng ngoài cửa lớp, người ba lặng nhìn con hòa vào vòng tay bạn bè, giữa những tiếng cười trong trẻo. Với anh, đó là hình ảnh vừa gần gũi, vừa khiến lòng nặng trĩu, bởi đáng lẽ con mình cũng được đến trường mỗi ngày như bao bạn nhỏ khác.

Minh Việt xem lại đoạn video ngày trở về lớp gặp các bạn (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Ngô Văn Nam, ba của Minh Việt, cho biết sau một thời gian không thể đến lớp vì lý do sức khỏe, bé mới có dịp quay lại thăm bạn bè trước khi tiếp tục điều trị. Điều em mong mỏi không phải là điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là được gặp lại bạn, được chơi cùng các bạn một lúc.

Theo anh Nam, con trai anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu từ tháng 12/2024. Từ đó đến nay, phần lớn thời gian của em gắn với bệnh viện.

“Cháu học lớp 1 chưa được 3 tháng thì phải nghỉ để điều trị. Sau đó có quay lại học được gần 3 tháng thì bệnh tái phát, lại phải dừng học. Tính đến giờ, thời gian ở viện nhiều hơn ở lớp”, người ba nghẹn ngào chia sẻ.

Anh Nam chia sẻ vẫn luôn cố gắng để có thể chuẩn bị những điều tốt nhất cho con trên chặng đường phía trước (Ảnh: NVCC).

Việc điều trị kéo dài khiến Minh Việt gần như không thể học tập như bình thường. Anh Nam chia sẻ: “Ở viện thì truyền hóa chất, kháng sinh liên tục, 2 tay lúc nào cũng cắm kim. Về nhà thì sức đề kháng yếu. Tôi cố gắng lo ăn uống cho con để chuẩn bị cho đợt điều trị tiếp theo, chứ con không thể học hay chạy nhảy như các bạn”.

Anh Nam cho biết luôn tự hào về con trai, dù phải chiến đấu với căn bệnh nhưng Minh Việt vẫn mỉm cười rất hồn nhiên (Ảnh: NVCC).

Đoạn clip được ghi lại chỉ vài ngày trước khi Minh Việt quay lại bệnh viện cho đợt điều trị tiếp theo.

“Minh Việt cứ nhắc mãi, nên tôi xin cô giáo cho vào đúng giờ ra chơi. Thực ra chỉ dám cho con vào khoảng 5-7 phút rồi về, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu sợ các bạn không nhận ra, nhất là khi phải cạo tóc do điều trị", anh Nam nói.

Lời động viên của các bạn lớp 1A7 Trường Tiểu học Lĩnh Nam gửi đến Minh Việt (Ảnh: NVCC).

Anh Nam cho biết khoảnh khắc con trai hỏi xin vào lớp khiến anh không khỏi xúc động.

“Nghe con hỏi vậy, tim tôi như thắt lại. Tôi dắt con đứng trước cửa lớp, nhìn các bạn đang nô đùa, cười nói rộn ràng mà thấy thương con đến nghẹn lòng”, anh Nam nói.

Không chỉ gia đình, môi trường học đường cũng góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần cho em. Theo chia sẻ từ phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm - cô Thạch Thu Nga - luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ gia đình trong suốt quá trình em điều trị.