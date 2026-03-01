Phát hiện 2 học sinh tiểu học tử vong dưới hồ nước

Ngày 1/3, thông tin từ Trường Tiểu học Y Jút (xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), 2 học sinh của trường được người dân phát hiện tử vong dưới hồ nước. Nạn nhân là em H.S.R.N. (10 tuổi, lớp 3) và em Y.M.N. (8 tuổi, lớp 2).

Khoảng 10h cùng ngày, người dân phát hiện tại hồ chứa nước thuộc Buôn Ye (xã Ea Knuếc) có 2 đôi dép cùng dụng cụ câu cá nhưng không thấy người. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân xuống hồ lặn tìm và phát hiện 2 học sinh bị đuối nước.

Mặc dù đã tiến hành các động tác sơ cứu nhưng cả 2 nạn nhân đều đã tử vong.

Do gia đình của cả 2 học sinh đều rất khó khăn, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Y Jút đã quyên góp được hơn 18 triệu đồng để hỗ trợ gia đình lo mai táng cho các nạn nhân.