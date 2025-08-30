Phấn đấu đến năm 2035 có ít nhất 2 đại học lọt top 100 thế giới

Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Trong đó, hai nội dung then chốt được nhấn mạnh là tầm nhìn 2045, khi Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, có nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Muốn đảm bảo điều kiện thực hiện khát vọng ấy, phải tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo.

Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Duy Thành).

Cụ thể, Nghị quyết 71 đặt mục tiêu đến năm 2030: hoàn thành phổ cập mầm non và trung học cơ sở; 85% dân số trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông; 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; 100% cơ sở giáo dục đại học và ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc gia.

Có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học trong top 200 châu Á, 1 trường trong top 100 thế giới ở một số lĩnh vực.

Mục tiêu đến năm 2035, phổ cập trung học phổ thông toàn quốc, chỉ số giáo dục trong chỉ số phát triển con người HDI đạt trên 0,85; có ít nhất 2 đại học trong top 100 thế giới.

Đặc biệt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam có nền giáo dục hiện đại, công bằng, chất lượng, thuộc nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới.

Nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh, phấn đấu ít nhất 5 đại học trong top 100 thế giới.

Năm 2025, có 6 trường đại học của Việt Nam được QS xếp hạng nhưng chỉ có Đại học Duy Tân nằm trong top 500, các trường còn lại đang được xếp hạng từ 711-140.

Còn theo bảng xếp hạng của THE, Việt Nam có 9 trường được xếp hạng, tuy nhiên đang ở các vị trí từ 501 đến 1501+.