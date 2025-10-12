Giáo viên vùng cao từng ngày mong chờ tăng mức phụ cấp

Sáng một ngày chủ nhật của tháng 10, chị Hà Thị Chuyền, giáo viên Trường Mầm non Lũng Cao (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước cũ, nay là xã Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa), lại ra đồng cắt lúa thuê để kiếm thêm thu nhập.

Chị Chuyền đã gắn bó với nghề giáo 5 năm, nhưng theo chị mức lương hiện nay của giáo viên mầm non vẫn còn quá thấp, không đủ trang trải cuộc sống. Cuối tuần, chị tranh thủ đi làm thuê để có thêm tiền nuôi hai con ăn học.

Do lương thấp, nhiều giáo viên mầm non ở vùng cao Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn (Ảnh: Hồng Quân).

“Tôi đến với nghề xuất phát từ niềm đam mê dành cho trẻ em quê nhà. Dù nhiều năm qua đồng lương ít ỏi, tôi vẫn quyết tâm bám trụ với nghề”, nữ giáo viên chia sẻ.

Chị Chuyền là người dân tộc Thái, sinh sống ở vùng núi cao, quanh năm chỉ làm ruộng. Năm 2016, khi còn công tác tại Chi hội Phụ nữ thôn, thấy địa phương thiếu giáo viên mầm non, chị quyết định theo học ngành Sư phạm Mầm non tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Sau khi ra trường, chị trở về quê dạy học. Những ngày đầu, chị được phân công tới điểm trường lẻ cách trung tâm xã hơn 10km - nơi còn nhiều khó khăn.

“Ngày mưa, đường đất trơn trượt, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dù khi đó đồng lương chỉ hơn 4 triệu đồng, nhưng vì yêu trẻ nên tôi vẫn quyết định bám nghề”, chị nhớ lại.

Sau 5 năm, chị được chuyển về điểm trường chính ở trung tâm xã. Mức lương hiện tại hơn 7 triệu đồng/tháng, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

Trường học ở xã vùng cao Cổ Lũng, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

“Trước đây, chồng tôi làm cán bộ chuyên trách ở xã, mỗi tháng còn góp thêm được vài triệu đồng. Nhưng từ khi xã sáp nhập, anh nghỉ việc, kinh tế gia đình ngày càng khó khăn. Ngoài giờ lên lớp, tôi nhận làm thêm nghề nối mi tại nhà, trồng thêm lúa, nuôi gà, vịt để tăng thu nhập”, chị Chuyền tâm sự.

Thời gian gần đây, khi nghe thông tin Nhà nước sẽ điều chỉnh chính sách tiền lương và phụ cấp cho giáo viên, chị Chuyền cùng đồng nghiệp rất phấn khởi.

“Được tăng thêm thu nhập là nguồn động viên lớn đối với những người đứng lớp như chúng tôi. Mong chính sách sớm được triển khai để giáo viên có thêm động lực cống hiến với nghề”, chị bày tỏ.

Cùng tâm trạng, chị Nguyễn Thùy Linh, giáo viên Trường Tiểu học Tân Phúc (xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa), cho biết thu nhập hiện nay của chị khoảng 8 triệu đồng/tháng.

“Không được dạy thêm, giáo viên vùng cao như chúng tôi chỉ biết chăn nuôi, trồng lúa để cải thiện thu nhập. Nghe tin sắp tới sẽ tăng phụ cấp ưu đãi nghề, ai cũng vui. Nếu lương, phụ cấp được tăng thêm, giáo viên sẽ yên tâm hơn với công việc”, chị Linh nói.

Thầy Trịnh Hồng Quân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lũng Cao, cho biết thông tin về các chính sách ưu đãi theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đang được giáo viên trên địa bàn hết sức quan tâm.

“Trong bối cảnh hiện nay, việc điều chỉnh lương và phụ cấp là rất cần thiết để thầy cô yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Chúng tôi hy vọng chính sách sớm đi vào thực tiễn”, thầy Quân chia sẻ.

Trường Tiểu học Tân Phúc, nơi cô Linh công tác (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo thầy Quân, thu nhập thấp là nguyên nhân khiến nhiều giáo viên phải làm thêm để trang trải cuộc sống. Một số giáo viên trẻ do khó khăn về kinh tế đã bỏ nghề, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên tại địa phương.

Theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, nhằm tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, đội ngũ nhà giáo sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù, vượt trội.

Cụ thể, phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông sẽ nâng tối thiểu lên 70% và 100% đối với giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng nhân viên trường học sẽ được hưởng phụ cấp tối thiểu 30%.