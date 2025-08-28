Mở rộng các lớp chuyên khối khoa học công nghệ trong trường phổ thông

Đổi mới mô hình trường chuyên, trường năng khiếu là một trong những nhiệm vụ, giải pháp thuộc nhóm nhiệm vụ tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông.

Cụ thể, Nghị quyết 71 yêu cầu phải mở rộng các lớp chuyên khối STEAM/STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học).

Đối với bậc phổ thông nói chung, cần tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông.

Học sinh hăng say trải nghiệm tại ngày hội STEM (Ảnh: H.H).

Nghị quyết cũng nêu nội dung phải tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và dạy ngôn ngữ của các nước láng giềng. Nâng chuẩn tiếng Anh cho giáo viên và học sinh các cấp học; bảo đảm đủ số lượng, trình độ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và công nghệ, ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo trong dạy và học tiếng Anh; tăng cường giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh tại các nơi có điều kiện.

Mục tiêu đến năm 2030, chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông của Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á, đồng thời đạt kết quả bước đầu về nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực tiếng Anh ở bậc phổ thông.

Chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) đạt trên 0,8, trong đó chỉ số bất bình đẳng giáo dục giảm xuống dưới 10%.