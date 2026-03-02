Làm rõ thông tin lãnh đạo xã chưa tốt nghiệp cấp 2 đã học lớp 10

Ngày 2/3, lãnh đạo xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin phản ánh một cán bộ địa phương học bổ túc THPT khi chưa tốt nghiệp bổ túc THCS.

Người liên quan đến vụ việc là ông V.D.T., Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sen Ngư.

Bằng tốt nghiệp THCS cho thấy ông T. tham gia kỳ thi tháng 12/2004 (Ảnh: Công Nguyễn).

Theo hồ sơ lưu trữ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị, ông T. tham gia kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THCS ngày 23/12/2004, tại Hội đồng thi Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là tỉnh Quảng Trị) và được công nhận tốt nghiệp, xếp loại khá.

Về kết quả tốt nghiệp THPT, ông T. có tên trong danh sách thí sinh tham dự khóa thi ngày 31/5/2006. Kết quả ông T. được cấp bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc, với kết quả điểm xét tốt nghiệp đạt 5,08, xếp loại trung bình. Hồ sơ lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cũ.

Đáng chú ý, trong sổ gọi tên và ghi điểm bổ túc THPT, ông T. học lớp 10 từ ngày 1/9/2004 đến ngày 28/2/2005, lớp 11 từ ngày 1/3/2005 đến 31/10/2005 và lớp 12, từ ngày 1/12/2005 đến 8/5/2006.

Đối chiếu các khung thời gian nêu trên có thể thấy sự bất hợp lý, bởi ông T. tham gia học lớp 10 từ ngày 1/9/2004, nhưng ngày 23/12/2004 mới thi tốt nghiệp bổ túc THCS. Nghĩa là chưa tốt nghiệp THCS đã vào học THPT.

Thêm nữa, từ thời điểm ông T. dự thi tốt nghiệp THCS (ngày 23/12/2004) đến lúc dự thi tốt nghiệp THPT (ngày 31/5/2006) chưa đầy 1,5 năm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng đang kiểm tra, xác minh các nội dung bất thường liên quan đến bằng cấp của ông V.D.T..