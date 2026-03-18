Hiểu lầm học sinh mang "phao trong suốt", cô giáo bật cười khi biết sự thật

Mới đây, một tình huống “dở khóc dở cười” trong lớp học tại Hải Phòng đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhân vật chính là cô Vũ Minh Thu (SN 1993), hiện là giáo viên và quản lý chuyên môn tại một trung tâm ngoại ngữ.

Tờ giấy trong suốt in chữ nhỏ khiến cô giáo nghi là “phao quay cóp”, nhưng thực chất lại là “Chú Đại Bi” (Ảnh: FBNV).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, cô Thu cho biết sự việc xảy ra ngay trước giờ phát đề kiểm tra định kỳ cho học sinh.

“Khi đó tôi thấy hai em học sinh ngồi gần nhau, vừa thì thầm vừa cầm một tờ giấy trong suốt có in chữ nhỏ. Nhìn qua là thấy khả nghi nên tôi tiến lại hỏi các em đang cầm gì”, cô kể.

Một học sinh giải thích rằng mình đang cầm “Chú Đại Bi”, nhưng điều này càng khiến cô giáo thêm nghi ngờ.

“Lúc đó tôi thực sự không tin. Vì hình thức của tờ giấy đó rất giống một dạng “phao” mà học sinh có thể tự làm - dùng băng dính trong, in chữ nhỏ. Lại đúng lúc chuẩn bị kiểm tra nên tôi càng cảnh giác”, cô Thu nói.

Theo cô, điều khiến tình huống trở nên “khó tin” hơn là nội dung học và nội dung tờ giấy học sinh cầm trên tay hoàn toàn không liên quan.

“Môn tiếng Anh và “Chú Đại Bi” thì không có điểm gì chung cả, nên tôi càng thấy lạ. Không có lý do gì để các em lấy ra ngay trước giờ kiểm tra”, cô chia sẻ.

Mang tâm lý “bắt quả tang”, cô giáo yêu cầu học sinh nộp lại tờ giấy để kiểm tra. Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại đi theo hướng không ai ngờ tới.

“Tôi cầm lên vẫn chưa yên tâm, còn đọc lướt lại một lượt xem có đúng là “Chú Đại Bi” thật không, hay chỉ là tiêu đề bên ngoài, còn bên trong lại là công thức hay từ vựng tiếng Anh”, cô kể lại.

Không chỉ giáo viên, cả lớp cũng tò mò lại “kiểm chứng”.

“Các học sinh khác cũng bất ngờ lắm, đòi xem lại xem có phải phao thi trá hình không. Nhưng cuối cùng thì đúng là “Chú Đại Bi” thật”, cô Thu nói.

Khoảnh khắc “vỡ lẽ” khiến không khí lớp học trở nên rộn ràng trước giờ kiểm tra. Dù vậy, để đảm bảo tiến độ buổi học, cô Thu chỉ kịp chụp lại hình ảnh tờ giấy rồi nhanh chóng phát đề.

Gắn bó với nghề giáo hơn 10 năm, giảng dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, cô Thu cho biết những tình huống bất ngờ như vậy không phải hiếm, thậm chí là một phần “gia vị” của công việc.

Cô Minh Thu không nhịn được cười khi chia sẻ về tình huống hiểu nhầm học sinh mang “phao” trong giờ kiểm tra (Ảnh: NVCC).

Theo cô, ở mỗi độ tuổi, học sinh lại mang đến những trải nghiệm rất khác biệt.

“Với học sinh nhỏ, có em nhớ mẹ khóc, có em kêu đói, có em lần đầu thấy người nước ngoài thì sợ. Nhưng sau đó các em quen dần và bắt đầu thích đi học. Còn học sinh lớn hơn thì không còn mong manh như vậy, nhưng lại hay ngại, sợ sai, hoặc đôi khi nghịch ngợm, trêu đùa nhau”, cô kể.

Dù vậy, khi đã quen với môi trường lớp học và cách giảng dạy, nhiều học sinh dần cởi mở hơn.

“Khi hiểu rằng tôi khá gần gũi, không quá áp lực, các em sẽ tự tin hơn. Nhưng cũng từ đó mà nhiều chiêu trò xuất hiện, có những tình huống rất hài hước như câu chuyện vừa rồi”, cô nói.

Ở góc độ chuyên môn, cô Thu cho rằng học sinh ngày nay nhanh nhạy hơn, kéo theo đó là những hình thức gian lận cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên, tại trung tâm nơi cô công tác, mỗi lớp chỉ khoảng 10 học sinh, giúp giáo viên có thể theo sát từng em.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm, cô Thu cho biết bản thân khá bất ngờ.

“Với giáo viên, đó chỉ là một kỷ niệm nhỏ trong lớp học. Có lẽ vì tình huống vừa bất ngờ vừa dễ thương nên mọi người cảm thấy thú vị”, cô giáo tâm sự.

Nhìn lại sự việc, cô cho rằng chính những khoảnh khắc như vậy đã làm nên nét đặc biệt của nghề dạy học.

“Những câu chuyện nhỏ như thế này khiến công việc trở nên nhiều màu sắc hơn. Nó cũng nhắc mình rằng học sinh luôn có những suy nghĩ rất ngây thơ và đáng yêu. Với tôi, mỗi ngày đi dạy đều là một ngày vui”, cô Thu chia sẻ.

Huyền Trang