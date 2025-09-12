Tranh cãi chuyện trường đình chỉ học sinh vì nghỉ không phép

"Đình chỉ học là hình thức kỷ luật cao nhất, nhưng có vẻ đã được sử dụng một cách tùy tiện. Lý do nhà trường đưa ra khá khó thuyết phục: "Giấy xin phép không hợp lệ" và "những năm trước từng vắng học". Nếu kỷ luật mang tính "cộng dồn" như vậy, liệu còn học sinh lớp 12 nào đủ điều kiện đến trường sau 11 năm "cộng lỗi"?

Đảng và Nhà nước cũng đã dành nhiều sự quan tâm, ưu ái tới đời sống giáo viên. Giáo dục cần là một môi trường phi lợi nhuận, không chấp nhận bất kỳ hành vi lộng quyền, áp bức nào. Dù học sinh có sai, phương pháp xử lý ưu tiên vẫn phải là giáo dục.

Liệu có quy định nào cho phép buộc học sinh thôi học ngay từ đầu năm học, khi chưa lập hội đồng kỷ luật và chưa có thông báo chính thức?. Nếu là một người có tự trọng, hiệu trưởng nên dám chịu trách nhiệm về hành vi của mình, không vòng vo, đừng chỉ "rút kinh nghiệm", để làm tấm gương ngăn chặn những hành vi lộng quyền tương tự xuất hiện trong môi trường sư phạm".

Đó là chia sẻ của độc giả Tạ Ngọc Thắng về vụ việc nam sinh lớp 9 ở Đắk Lắk bị đình chỉ học và yêu cầu chuyển trường vì nghỉ học không xin phép, đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Đ.T.L. (trái) suốt 10 ngày qua không được trường cho phép vào lớp học và người mẹ đã làm đơn khiếu nại lên các cấp (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo báo cáo của nhà trường, Đ.T.L. (lớp 9A8) vắng học từ ngày 15 đến 22/8 và từng nghỉ học những năm học trước. Việc nghỉ học của L. phụ huynh đều không chủ động xin phép mà nhà trường chỉ nắm được thông tin học sinh vắng học thông qua giáo viên chủ nhiệm.

Cũng theo báo cáo, ngày 26/8, căn cứ vào lỗi vi phạm có tính lặp lại, thể hiện sự thiếu tôn trọng các quy định của trường và kỷ luật học đường, gây khó khăn trong công tác quản lý học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập.

Nhà trường tạm dừng việc đến trường của học sinh để đánh giá mức độ vi phạm và để trao đổi, thống nhất hướng xử lý với phụ huynh.

Nhấn mạnh cách xử lý của nhà trường là "rất tệ" khi "Mời em xuống phòng giám thị để người nhà đón về", rồi đình chỉ học tập, bạn đọc Lê Phát Lộc bình luận: "Có nhiều cách để giáo dục chứ không phải hở chút là đuổi học, không cho vào trường. Hãy xem lại cách giáo dục ở nơi được gọi là trường học.

Nhà trường chưa kiểm tra kỹ đã vội cho con người ta nghỉ học, không liên hệ với cô giáo để nắm thông tin, đợi khi phụ huynh khiếu nại rồi đi thanh minh, thanh nga".

Phản đối cách xử lý của nhà trường, bạn Vũ Thị Quỳnh Trang nhận định: "Khi cần sự chia sẻ, cần sự giáo dục thì ông hiệu trưởng lại viện luật để biện minh. Dồn cháu đến con đường như thế, làm ảnh hưởng đến tâm lý, tương lai của một đứa trẻ - không ai khác chính là những con người kia.

Họ cũng là phụ huynh, những người có trình độ, có kiến thức, nhưng tất cả đều vô cảm, chạy theo thành tích và kỳ vọng cá nhân, biến các con thành những cỗ máy để sản xuất thành tích cho họ. Thật tàn nhẫn và không có tình người!".

Đồng quan điểm, bạn đọc Chương Văn đặt câu hỏi: "Tại sao lại có những lãnh đạo làm việc máy móc, cá nhân như trường này vậy?. Cháu sang thăm mẹ, vì lý do khách quan không về kịp để tựu trường mà lãnh đạo lại xử lý theo cách không có chút nhân văn, tình người nào".

"Nếu nhớ không lầm, Nhà nước đã quy định không được kỷ luật học sinh bằng hình thức buộc thôi học hay tạm đình chỉ học. Em này cùng lắm chỉ là nghỉ học không xin phép, chứ không phải dạng quậy phá hay bạo lực học đường, chỉ cần uốn nắn lại là được.

Hơn nữa, em vẫn chưa nghỉ đủ số ngày không phép (45 ngày) để bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi học. Trường này đang hành xử kiểu "giận hờn của bề trên", coi đây là "sân nhà của tôi, luật do tôi đề ra, tôi thích thế nào thì nó phải như thế ấy!", tài khoản Lolbiz ý kiến.

Nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ khác, bạn đọc Phạm Văn Dũng đặt vấn đề, và cho rằng có lẽ em học sinh này phải thế nào thì nhà trường mới kỷ luật.

"Nghỉ học tự do, lặp đi lặp lại... dù trường nhiều lần trao đổi, nhắc nhở nhưng không nhận được sự hợp tác của phụ huynh. Nên nhớ, ngoài nhiệm vụ dạy kiến thức, nhân cách, nhà trường phải có tính nghiêm minh để vừa giáo dục vừa răn đe thì các em mới trưởng thành được. Nếu không nghiêm sẽ thành tiền lệ cho các lứa sau. Chỉ các thầy cô trực tiếp giảng dạy và quản lý mới thấu hiểu được điều này", anh Dũng nêu quan điểm.