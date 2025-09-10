Nam sinh lớp 9 bị yêu cầu chuyển trường ngay đầu năm học, vì sao?

Con không được vào lớp, mẹ từ Hàn Quốc về xử lý

Bà N.T.T.T. (35 tuổi, thường trú tại thành phố Hà Nội) đã có đơn khiếu nại gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cơ quan chức năng về việc Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory (Trường Victory), địa chỉ tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho con trai của bà là cháu Đ.T.L. (lớp 9A8) nghỉ học không rõ lý do suốt 10 ngày qua (không kể ngày lễ, ngày nghỉ).

Theo phản ánh của bà T., do hoàn cảnh, bà sang Hàn Quốc làm việc và mới đây có cho cháu L. qua Hàn Quốc thăm mẹ.

Em Đ.T.L. suốt 10 ngày qua không được trường cho phép vào lớp học và người mẹ đã làm đơn khiếu nại lên các cấp (Ảnh: Trương Nguyễn).

Vào ngày 15/8, Trường Victory tổ chức tựu trường, học sinh đến học tập. Tuy nhiên, cháu L. chưa về nước được nên bà T. có nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm để xin phép.

Sau đó, em gái của bà T. cũng viết một lá đơn xin cho cháu nghỉ học gửi tới nhà trường tại khu vực bảo vệ.

Ngày 25/8, cháu L. đến trường học tập bình thường. Tuy nhiên, ngày 26/8, cháu L. vào lớp đã bị mời xuống phòng giám thị và được yêu cầu gọi người thân đón về và không được vào lớp.

Ngày 3/9, Trường Victory có buổi làm việc với đại diện phụ huynh của cháu L. và có kết luận: "Em L. vắng học mang tính chất lặp đi, lặp lại, nhà trường yêu cầu phụ huynh tìm một môi trường mới cho phù hợp với tình hình của học sinh".

Trong buổi làm việc này, người nhà của cháu L. tha thiết mong trường xem xét cho cháu được theo học và cam kết nếu có vi phạm sẽ chuyển môi trường khác.

"Từ ngày 26/8 đến nay tròn 10 ngày con tôi không được đến trường, nhà trường đình chỉ cháu cũng không rõ lý do, không có bất kỳ thông báo, quyết định nào gửi cho phụ huynh. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con tôi và ảnh hưởng nặng nề cho tâm lý của cháu", bà T. bức xúc.

Phụ huynh cung cấp tin nhắn và khẳng định có trao đổi xin phép việc cho nam sinh được nghỉ học (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cũng theo bà T., quá lo lắng khi con không được đến trường và không được trường giải quyết thấu đáo, bà đã bay từ Hàn Quốc về Việt Nam để xử lý.

"Tôi đi làm ăn xa nhà, gửi cháu L. cho ông bà nuôi dưỡng. Các năm học trước con tôi đều đạt học sinh khá, giỏi, năm nay cháu còn được vào lớp chọn của trường. Thà rằng con tôi quậy phá, ngỗ ngược, không chịu học tập thì trường đình chỉ còn hợp lý, còn đây cháu vắng học mà bắt nghỉ chúng tôi không chấp nhận", bà T. lên tiếng.

Nên tìm trường mới

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Minh Phát, Hiệu trưởng Trường Victory xác nhận nhà trường có đình chỉ học tập em L. từ ngày 26/8 đến nay.

Ông Phát lý giải, kế hoạch tựu trường cố định của trường vào ngày 15/8 hàng năm. Tuy nhiên, em L. không đến trường và giáo viên chủ nhiệm phải chủ động liên hệ phụ huynh để trao đổi việc nghỉ phải có đơn xin phép. Ngày 18/8, gia đình cháu L. có một đơn xin phép không hợp lệ (người nhà tự ý ký tên của L. và chỉ xin nghỉ ngày 18/8).

Trường Victory yêu cầu phụ huynh tìm môi trường học tập mới cho em L. (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cũng theo ông Phát, những năm học trước em L. từng nghỉ học không xin phép, không có ý kiến phụ huynh, còn năm học này, có đơn nhưng không hợp lệ và tình trạng này lặp đi lặp lại.

"Từ việc nghỉ học cho thấy sự thiếu tôn trọng quy định nhà trường, kỷ luật học đường, gây khó khăn cho nhà trường trong công tác quản lý học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Dù trường nhiều lần trao đổi, nhắc nhở nhưng không nhận được sự hợp tác của phụ huynh", ông Phát lên tiếng.

Hiệu trưởng Trường Victory nói thêm, căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 3/9 giữa nhà trường và đại diện phụ huynh em L., nhà trường yêu cầu tìm môi trường học khác cho phù hợp hơn cho em.

Nói về việc em L. đã 10 ngày không được đi học nhưng không có thông báo chính thức bằng văn bản, ông Phát khẳng định nhà trường căn cứ vào điều 38, Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tạm dừng việc học tập của em L. ở trường và trường chưa có văn bản đình chỉ học với em L. do... chưa thành lập Hội đồng kỷ luật.

"Khi chưa có giải pháp, sự thống nhất cuối cùng giữa trường và phụ huynh, em L. sẽ không đến trường để có thời gian suy nghĩ lại hành vi của mình. Trong thời gian này, em L. có thể học trực tuyến, theo dõi các bài giảng của trường trên hệ thống", Hiệu trưởng Trường Victory nói.

Đồng thời, ông Phát khẳng định, kỷ luật là yếu tố then chốt của nhà trường để rèn luyện ý thức học tập cho học sinh.

Hiệu trưởng cho biết thêm, chiều 10/9, trường sẽ có buổi làm việc tiếp với phụ huynh để có phương án giải quyết vụ việc.

Em Đ.T.L. đã theo học tại Trường Victory từ năm lớp 2 đến nay.