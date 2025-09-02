Đưa 3 con nhỏ đi tắm suối, cha bị đuối nước thương tâm

Tối 2/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa), vào khoảng 10h50 cùng ngày, tại phường Quang Trung xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến anh N.V.N. (SN 1984), trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, tử vong.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân (Ảnh: Cao Hường).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, anh N. dẫn theo 3 con nhỏ ra tắm tại một đoạn suối chảy qua khu vực khu 6, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Quang Trung.

Do dòng nước chảy xiết, khi anh N. xuống suối trước không may bị nước cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 12h50 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.