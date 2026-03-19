Phát hiện gian lận ở Hà Nội, giám thị can thiệp bài thi Đấu trường VioEdu

Kỳ thi Đấu trường VioEdu thu hút hàng triệu học sinh tham gia trong 5 năm qua (Ảnh: BTC).

Vi phạm có sự "tiếp tay" của người lớn

Trong bối cảnh thu hút hàng triệu học sinh tham gia trên cả nước trong những năm qua, cuộc thi Đấu trường VioEdu đang bước vào giai đoạn cao điểm với vòng thi cấp khu vực.

Tuy nhiên, ngay trong ngày thi đầu tiên tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) đã phải phát đi thông báo khẩn liên quan đến tình trạng gian lận, đặt ra yêu cầu siết chặt kỷ cương, đảm bảo công bằng cho sân chơi học thuật này.

Cụ thể, trong quá trình giám sát trực tuyến cuộc thi vào 18/3 qua hệ thống camera, BTC đã phát hiện những hình ảnh tiêu cực tại một số phòng thi. Không chỉ dừng lại ở việc học sinh tìm cách lách luật, sai phạm còn đến từ đội ngũ quản lý phòng thi.

Camera ghi lại ảnh giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài (Ảnh: BTC VioEdu).

Một số phòng thi bị ghi nhận có dấu hiệu cố tình đặt camera sai vị trí nhằm tạo “góc khuất” để can thiệp vào bài làm của thí sinh. Ngoài ra, còn xuất hiện tình trạng chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi. Cá biệt, có trường hợp giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài hoặc hỗ trợ học sinh làm bài. Ngoài ra, BTC cũng cho biết có nhiều hành vi gian lận khác.

Theo BTC, những hành vi này không chỉ làm sai lệch kết quả thi mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của học sinh về một sân chơi công bằng, minh bạch, đồng thời tác động đến sự tự tin vào năng lực thực chất của các em.

Hủy kết quả các ca thi vi phạm, xử lý nghiêm không ngoại lệ

Trước các vi phạm nêu trên, BTC khẳng định đã thu thập đầy đủ bằng chứng thông qua hệ thống giám sát và cơ sở để ra quyết định huỷ toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị.

“Chúng tôi sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ hành vi vi phạm quy chế nào nhằm bảo vệ tuyệt đối tính công bằng của sân chơi”, BTC nhấn mạnh.

Ban tổ chức VioEdu thông báo sẽ ra quyết định huỷ toàn bộ kết quả thi của các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị (Ảnh: BTC)

Không dừng lại ở đó, sau khi các ca thi kết thúc, công tác rà soát dữ liệu video vẫn sẽ tiếp tục được triển khai kỹ lưỡng để phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm còn sót lại, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các thí sinh trung thực.

BTC cũng kêu gọi các nhà trường trên toàn quốc nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tổ chức kỳ thi một cách minh bạch, khách quan, đúng quy chế.

Tại Hà Nội, vòng thi cấp khu vực được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20/3. Toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh được giám sát thông qua phần mềm trực tuyến, cho phép theo dõi liên tục các hoạt động trong phòng thi.

Đấu trường VioEdu là sân chơi học thuật dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, được tổ chức qua nhiều vòng thi. Sau vòng cấp khu vực, những thí sinh có kết quả tốt sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng cấp tỉnh/thành phố, toàn quốc.