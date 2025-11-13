Bộ Giáo dục ra văn bản khẩn về sắp xếp trường học ở các tỉnh, thành

Ngày 12/11, Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gửi văn bản tới Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh thành về công tác sắp xếp tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và quy định hiện hành về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục. Đó là "cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh”.

Bộ khẳng định cần đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp hoặc phương án điều chỉnh nhằm bảo đảm tính khả thi, ổn định và không gây xáo trộn hoạt động dạy học.

Đồng thời, các địa phương cần tạm dừng triển khai phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô hoặc chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp; đội ngũ và định mức giáo viên; cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý; tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Nội dung văn bản cũng yêu cầu các tỉnh thành chỉ đạo rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp, duy trì và phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã.

Trường học khi sắp xếp cần ưu tiên điều kiện đi lại an toàn cho học sinh như khoảng cách hợp lý, không làm gia tăng chi phí và rủi ro, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo rà soát, hoàn thiện phương án theo các nội dung trên và thông tin kết quả về Bộ trước ngày 1/12.

Trước đó, khi Bộ GD&ĐT ban hành Công văn số 6165 hướng dẫn việc sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, một số địa phương đã chủ động tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập.

Tuy nhiên, Bộ đánh giá việc triển khai còn hạn chế ở một số nơi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học và an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn, khu vực đô thị đông dân cư.