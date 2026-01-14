Một trường đại học top đầu bỏ quy đổi điểm IELTS

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 vừa công bố, Trường Đại học Giao thông Vận tải bỏ quy định dùng điểm IELTS quy đổi sang điểm thi môn tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển. Thay vào đó, trường cộng điểm thưởng cho thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên. Chính sách này được cho là đảm bảo công bằng hơn cho các thí sinh, đặc biệt là thí sinh không ở các vùng đô thị lớn.

Năm ngoái, trường tính 8 điểm cho thí sinh có IELTS 5.0, 9 điểm cho IELTS 6.0 và 10 điểm cho IELTS 7.0 trở lên.

Điểm mới đáng chú ý khác của trường này là bỏ xét học bạ độc lập, thêm điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT để trở thành phương thức xét tuyển kết hợp. Cụ thể, trường xét điểm học bạ 3 năm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển và thêm điều kiện môn toán thi tốt nghiệp 2026 phải đạt từ 5 trở lên với tất cả các ngành.

Riêng ngành Toán ứng dụng, điểm điều kiện môn toán thi tốt nghiệp 2026 phải đạt từ 6.0 trở lên.

Về tổ hợp xét tuyển, tại cơ sở chính Hà Nội, tổ hợp D07 (toán, hóa, Anh) bị thay thế bằng tổ hợp C01 (toán, văn, lý) ở một số ngành kỹ thuật và công nghệ.

Các tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Giao thông Vận tải năm 2026 (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh những thay đổi về cách tính điểm và điều kiện xét tuyển, kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Giao thông Vận tải còn ghi nhận sự điều chỉnh về quy mô và các tiêu chuẩn ưu tiên khác.

Trường tăng chỉ tiêu ở các ngành "hot" như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô và Logistics. Chính sách thưởng điểm cũng được mở rộng cho thí sinh giành giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

4 phương thức xét tuyển của Trường Đại học Giao thông vận tải năm nay gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; Xét kết hợp học bạ với điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét Xét kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM; Xét kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, áp dụng cho cơ sở Hà Nội.