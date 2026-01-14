Thêm một trường công nghệ lần đầu tiên xét tuyển bằng SAT và phỏng vấn

Năm 2026, một số trường đã công bố sẽ xét chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế khác.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngày 13/1, TS Nguyễn Thanh Hiền, Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐH) cho biết, năm nay lần đầu tiên nhà trường áp dụng xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT/ACT kết hợp với phỏng vấn.

Điều kiện mà các em cần đạt là điểm SAT từ 1.100/1.600 trở lên hoặc ACT từ 24/36 trở lên, trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển) và đảm bảo kết quả học tập trong cả năm học lớp 11 và lớp 12 được đánh giá từ mức tốt trở lên.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Ảnh: Th. Hiền).

"Nhà trường tiếp tục duy trì 4 phương thức tuyển sinh ổn định, được thiết kế nhằm đánh giá toàn diện năng lực người học, đặc biệt là tư duy khoa học và khả năng học tập trong môi trường đào tạo bằng tiếng Anh.

Điểm mới đáng chú ý là việc lần đầu tiên áp dụng xét tuyển kết hợp các chứng chỉ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đầu vào", TS Hiền cho biết.

Cũng theo chuyên gia này, năm 2026, trường này dự kiến tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu, với 20 chương trình đào tạo lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Nhà trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do trường tổ chức; xét tuyển dựa trên năng lực học tập kết hợp phỏng vấn; xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Nhà trường sẽ tổ chức 3 đợt tuyển sinh riêng, trong đó 2 đợt trước kỳ thi tốt nghiệp THPT và 1 đợt sau kỳ thi tốt nghiệp THPT với phương thức 1, 2 và 3. Trong đó, đợt 1 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ 28/1, kết thúc nhận hồ sơ ngày 28/2.

Tổ hợp xét tuyển cho chương trình đào tạo năm 2026 (Ảnh: M. Hà).

Hiện có trên 10 trường đại học công bố thông tin tuyển sinh năm 2026, SAT và IELTS tiếp tục là những chứng chỉ quốc tế có giá trị trong xét tuyển.

Đại học Bách khoa Hà Nội là trường sử dụng chứng chỉ quốc tế đa dạng nhất khi xét tuyển, bao gồm SAT, ACT, A-Level, AP và IB.

Các trường đại học top đầu khác ở khu vực phía Bắc phần lớn chỉ xét SAT và ACT như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Ở khối đại học trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ và Trường Đại học Việt Nhật cùng xét tuyển SAT. Riêng Trường Đại học Kinh tế mở rộng thêm ACT và A-Level bên cạnh SAT.

Tại phía Nam, Đại học Bách khoa TPHCM sử dụng ACT, IB, A-Level và SAT theo hình thức xét kết hợp. Trong khi đó, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) chấp nhận SAT, ACT, A-Level và IB như một phương thức độc lập.