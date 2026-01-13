Trường đại học yêu cầu sinh viên không được chụp màn hình nhóm chat nội bộ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM đang lấy ý kiến cho Dự thảo lần 2 Quy chế ứng xử trên mạng xã hội và truyền thông.

Quy chế áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trường, viên chức - người lao động (sau đây gọi chung là giảng viên), người học (sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) và cả các cá nhân, tổ chức có mối liên hệ công tác với nhà trường.

Cấm lập fanpage, nhóm mạng xã hội liên quan đến trường khi chưa được cho phép

Nhà trường khuyến cáo giảng viên, người học nên sử dụng họ, tên thật cá nhân khi tham gia, sử dụng mạng xã hội, chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy; Sử dụng tài khoản mạng xã hội chính thống của cá nhân để tương tác, chia sẻ, đăng bài, cung cấp, định hướng các thông tin tích cực, có ích.

Đáng chú ý, dự thảo quy chế quy định không lập, quản lý hoặc tham gia quản lý các trang, nhóm mạng xã hội sử dụng tên, logo, hình ảnh của trường khi chưa được đơn vị có thẩm quyền cho phép.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Khi phát hiện trang, nhóm giả mạo, người học có trách nhiệm báo cho Phòng Thông tin và Truyền thông hoặc Phòng Công tác sinh viên.

Dự thảo yêu cầu người học sử dụng thông tin từ các nguồn chính thống, đáng tin cậy; kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ; chủ động gỡ bỏ, đính chính thông tin sai lệch nếu phát hiện.

Giảng viên đăng bài phải ghi rõ “quan điểm cá nhân”

Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của viên chức, người lao động khi tham gia mạng xã hội. Ngoài việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức, văn hóa, giảng viên và cán bộ nhà trường chỉ được đăng tải, chia sẻ thông tin về trường (đặc biệt là các vấn đề như tuyển sinh, chương trình đào tạo, chính sách nhân sự) sau khi có thông báo chính thức của trường và phải trích dẫn nguồn.

Đáng chú ý, khi thể hiện quan điểm cá nhân trên mạng xã hội về các vấn đề liên quan đến Trường, người đăng tải phải ghi rõ: “Quan điểm cá nhân, không đại diện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên”.

Chỉ người được ủy quyền mới được phát ngôn chính thức

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là nguyên tắc phát ngôn và cung cấp thông tin ra bên ngoài. Theo đó, chỉ các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền hoặc được Hiệu trưởng ủy quyền hoặc phân quyền mới được công bố, chia sẻ thông tin chính thức liên quan đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Thông tin cung cấp cho báo chí, truyền thông phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, được kiểm chứng và không làm lộ thông tin mật, thông tin nội bộ hoặc thông tin thuộc diện hạn chế tiếp cận theo quy định pháp luật.

Thông tin chỉ được cung cấp cho đúng đối tượng, đúng mục đích đã được phê duyệt; không mở rộng phạm vi, không sử dụng sai mục đích hoặc chuyển giao cho bên thứ ba khi chưa được chấp thuận.

Chụp màn hình nhóm nội bộ, phát tán ra ngoài có thể bị xử lý

Dự thảo dành riêng một chương quy định về nhóm mạng xã hội nội bộ như Zalo, Facebook, Microsoft Teams, Messenger hoặc các nền tảng tương tự được lập để phục vụ trao đổi công việc, chia sẻ thông tin trong phạm vi nhà trường và các đơn vị thuộc, trực thuộc. Nhóm mạng xã hội do người học lập, quản lý cũng tuân theo quy định tại chương này.

Quy chế ứng xử trên mạng xã hội và truyền thông của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên dự kiến áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc trường, viên chức - người lao động, người học và cả các cá nhân, tổ chức có mối liên hệ công tác với nhà trường (Ảnh: HCMUS).

Theo đó, thông tin trao đổi trong các nhóm này được coi là thông tin nội bộ, không được chia sẻ ra ngoài nếu chưa được người có thẩm quyền cho phép. Thành viên không được trích xuất, chụp màn hình, chia sẻ hoặc phát tán nội dung nhóm ra bên ngoài khi chưa được sự đồng ý của người quản trị hoặc người có thẩm quyền.

Theo nhà trường, vi phạm quy định bảo mật thông tin nội bộ này có thể bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, hình ảnh, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của trường, thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.